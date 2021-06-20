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خطوة جديدة من ريال مدريد لضم مبابي

20 - يونيو - 2021
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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يسعى نادي ريال مدريد بشكل جدي للتخلص من مهاجمه الصربي، لوكا يوفيتش، الذي لم يستطع إثبات تألقه مع “الميرنغي” رغم أنه كلف خزائنه 60 مليون يورو أي ما يعادل أكثر من 71 مليون دولار أميركي، حسب ما ذكرت صحيفة “أس” المقربة من أسوار النادي الملكي.

وكان المهاجم الصربي الشاب المولود في البوسنة قد انتقل إلى ريال مدريد في صيف العام 2019 عندما كان في الحادية والعشرين من العمر، وذلك بعد أن قدم موسما رائعا مع فريق، أينتراخت فرانكفورت، الألماني وسجل خلاله 27 هدفا.

وبموجب العقد يحصل يوفيتوش على راتب سنوي صاف قدره 5 ملايين يورو على مدى 6 أعوام، مما يشكل عبئا على ميزانية “البلانكوس” والذي يسعى إلى جلب النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان لتعزيز خط الهجوم الذي عانى من عقم كبير في تسجيل الأهداف منذ رحيل نجمه، رونالدو كريستيانو عنه قبل ثلاثة مواسم.

ويبدو أن إدارة “الميرنغي” تمني النفس بإمكانية بيع يوفتيش إلى نادي أينتراخت فرانكفورت، حيث يلعب معارا حاليا هناك، مقابل 40 مليون يورو ولكن موقع “ماركت ترانسفير” المختص بتقييم أسعار اللاعبين يرى أن القيمة السوقية للمهاجم الصربي لا تتجاوز حاليا 20 مليون يورو.

ومع ذلك فإن النادي الألماني قد يقبل باستعادة نجمه السابق، ولكن في حال تمكن من بيع مهاجمه البرتغالي، أندريه سيلفا، والذي تألق أيضا في الموسم الماضي إذ سجل 29 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وبحسب بعض التقارير الإعلامية فإن بعض الأندية الكبرى، لاسيما مانشستر يونايتد وتشلسي، لديها رغبة في الحصول على خدمات سيلفا مقابل 40 مليون يورو وهو مبلغ في متناول اليد بالنسبة إليهما، ولكن حتى الآن لم يتقدما بأي عرض جدي.

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