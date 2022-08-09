الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خطوة جديدة من ميلان باتجاه لاعب مغربي

منذ 36 دقيقة
موقع kooora
A A A
طباعة المقال

أشار تقرير صحفي إنكليزي، الثلاثاء 9 آب، الى أن ميلان أعاد تنشيط محادثاته مع تشيلسي، بشأن التعاقد مع النجم المغربي “حكيم زياش”، هذا الصيف.

وفاوض ميلان تشيلسي لضم زياش، منذ عدة أشهر، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق حول التفاصيل المالية.

ووفق صحيفة “تليجراف” البريطانية، فقد بدأ ميلان جولة جديدة من النقاش مع تشيلسي، من أجل إمكانية ضم زياش على سبيل الإعارة.

كما أشارت الصحيفة الى أنه من غير المتوقع أن يحدث أي تقدم في المفاوضات هذه المرة أيضا، باعتبار أن الناديين لديهما أولويات أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، فإن زياش نفسه مهتم بتلك الخطوة، ويأمل أن يصل الناديان لاتفاق قريب، خاصة بعد خروجه من حسابات مدربه “توماس توخيل”.

    المزيد من منوعات

    نادي برشلونة
    برشلونة يتخلّى عن لاعب جديد
    ليلى فرنانديز
    الكندية فرنانديز تُسعد المشجعين بعد فوز مثير في تورونتو
    قطة- تعبيرية
    صور.. قصة أول فندق 5 نجوم للقطط في السعودية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه