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خطوة لافتة في علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

منذ دقيقة واحدة

ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

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ألغى الفنانان المصريان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز متابعتهما لبعض حبر حسابيهما على “إنستغرام”، في خطوة لافتة بعد مرور ما يقارب 3 أشهر على طلاقهما.

وفوجئ المتابعون بخطوة الثنائي السلبية تجاه بعضهما، في حين أشارت تعليقات كثيرة إلى أنها جاءت عقب انتهاء فترة العدّة الشرعية بعد الطلاق.

وكانت عبد العزيز أعلنت انفصالها عن العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها في شهر كانون الثاني الماضي، قائلةً: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير”.

وكان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان “وشوشة”، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص على إهداء جائزته لها، قائلًا: “أهدي الجايزة دي لوحش الكون”، في وسط ضحك هيستيري من النجمة الشهيرة.

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