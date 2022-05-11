خطوة نحو كأس السوبر..برشلونة يتغلب على سيلتا بنتيجة "3-1"

منحت ثنائية من بيير-إيمريك أوباميانج الفوز لبرشلونة 3-1 على ضيفه سيلتا فيجو يوم الثلاثاء، ليقترب فريق المدرب تشابي هرنانديز من حجز مقعده في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية واحتلال المركز الثاني بالدوري‭‭ ‬‬المحلي.

وقبل مباراتين على النهاية وتتويج ريال مدريد بالفعل باللقب، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 72 نقطة ويتقدم بفارق سبع نقاط عن اشبيلية صاحب المركز الثالث الذي سيستضيف ريال مايوركا المهدد بالهبوط اليوم الأربعاء.

وافتتح ممفيس ديباي الأهداف بعد نصف ساعة من البداية بتسديدة من أول لمسة بعد مجهود فردي رائع من عثمان ديمبلي في الجناح الأيمن.

وضاعف أوباميانج النتيجة بعدها بعشر دقائق بتسديدة من مدى قريب بعد متابعة كرة‭ ‬ارتدت من الدفاع ثم هز الشباك مرة اخرى عقب بداية الشوط الثاني بأربع دقائق بعد أداء رائع اخر من ديمبلي.

وقلص إياجو أسباس الفارق لسيلتا بعدها بدقيقة واحدة بعدما أخفق الحارس مارك-أندريه تير شتيجن في التعامل مع تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليهدي الكرة للمنافس الذي وضع الكرة في المرمى الخالي بسهولة.

وخاض سيلتا أكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين عقب حصول البديل جيسون مورييو على طرد مباشر بعد عرقلة ديباي وهو عند حافة منطقة الجزاء وفي طريقه للمرمى.

وبعدها بدقائق قليلة، تعرض برشلونة لخطورة حقيقة حيث توقفت المباراة لعلاج المدافع رونالد أراوخو عقب معاناته من إصابة في رأسه إثر اصطدامه بزميله جابي.

وبدا فاقدا للوعي حيث رقد على الأرض ودخلت سيارة إسعاف للملعب وحمله المسعفون على محفة.

وقال برشلونة في بيان مقتضب “أصيب رونالد أراوخو بارتجاج في المخ وتم نقله للمستشفى للخضوع للمزيد من الفحوصات”.

وقال تشابي لمحطة موفيستار بلس “لقد استعاد وعيه وأصبح مدركا الآن وأبلغنا الأطباء أنه سيكون على ما يرام”.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، سحق ريال بيتيس صاحب المركز الخامس بلنسية 3-صفر خارج أرضه ليحافظ على آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي إعادة لنهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي الذي حسمه بيتيس بركلات الترجيح، فاز فريق المدرب مانويل بليجريني مرة اخرى.

وهذه المرة انتصار بيتيس جاء بفضل أهداف ويليان جوزيه وسيرجيو كاناليس وبورخا إجليسياس في الشوط الثاني.

ورفع بيتيس رصيده إلى 61 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب الذي يملك مباراة مؤجلة وسيلتقي مع إلتشي اليوم الأربعاء.

وتستمر معاناة بلنسية الذي يحتل المركز العاشر برصيد 44 نقطة بدون أي فرصة للتأهل لأي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

واخر انتصار للفريق في كافة المسابقات كان 1-صفر على إلتشي في منتصف مارس اذار الماضي.