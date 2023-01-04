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خطّة مرتقبة.. تلاميذ بريطانيا ملزمون بدراسة الرياضيات حتّى 18 عامًا

منذ 7 دقائق
سيدرس التلاميذ في بريطانيا الرياضيات حتى سن 18 عامًا

سيدرس التلاميذ في بريطانيا الرياضيات حتى سن 18 عامًا

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في إطار خطة تعليمية سيكشف النقاب عنها رئيس الوزراء ريشي سوناك، سيدرس التلاميذ في بريطانيا الرياضيات حتى سن 18 عامًا.

فمن وجهة نظر سوناك، هناك حاجة إلى “إعادة تصور نهجنا في الحساب”، معتبرًا أنّ خسارة الأطفال لهذه المهارة ستخذلهم.

حزب العمال قال من جانبه، إنّ ذلك سيكون “تعهدًا فارغًا” إذا لم يتم تجنيد المزيد من معلمي الرياضيات.

فيما يعتبر سوناك أنه في عالم توجد فيه البيانات في كل مكان والإحصائيات تدعم كل وظيفة، سيتطلب ذلك من الأطفال مهارات تحليلية أكثر من أي وقت مضى.

وخلال خطابه الأول هذا العام، من المتوقع أن يقرّ سوناك أن السبب الوحيد الأكثر أهمية لدخوله السياسة، كان إعطاء كل طفل أعلى مستوى ممكن من التعليم.

وحسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإنّ سوناك يريد أن يدرس التلاميذ الرياضيات حتى سن الـ18، مع استكشاف الحكومة للطريق الصحيحة لبناء المؤهلات الرياضيات الأساسية لدى الطلاب.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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