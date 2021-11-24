خفايا نجاح نانسي عجرم!

بدأت نانسي عجرم حياتها الفنية وهي في سن الطفولة، واستمر الحلم يكبر في فترة المراهقة مدعومة بإصرار والدها الذي رأى في ابنته نجمة كبيرة لكنها لم تحقق النجومية الكبرى إلا بعد أن أصبحت شابة في بداية العشرينيات حين التقت بالسيد جيجي لامارا وشكلا معا ثنائيا فاق نجاحه كل التوقعات في العالم العربي منذ أن غنت ” اخاصمك اه” و” آه ونص” ثم كرت السبحة وأصبح اسم نانسي عجرم على كل شفة ولسان اذ شكل حضورها ظاهرة فنية ما زالت مستمرة حتى اليوم.

خلال تلك السنوات أصدرت عجرم ٠ ١١ ألبوما غنائيا كلها حققت انتشارا واسعا في كل أنحاء العالم. كما تميزت بتصوير كليباتها حيث تعاونت في بدايتها مع المخرجة نادين لبكي التي أعطتها هوية خاصة، علما ان نانسي تتمتع أيضا بموهبة تمثيلية استطاعت أن تساعدها في تجسيد شخصية المرأة الشعبية والرومانسية والجذابة. كما تعاملت مع عدد آخر من المخرجين ومنهم سعيد الماروق وليلى كنعان وسمير سرياني وغيرهم. وكل واحد من هؤلاء أعطاها طابعا خاصا في كليباته .

ومنذ عامين قدمت مجموعة من الكليبات البسيطة التي لاقت إعجاب الناس كما تمكنت أن تتربع على عرش الصدارة من خلال عدد من الأعمال الفنية ومنها حفلاتها التي أحيتها اونلاين في ظل إنتشار جائحة كورونا خاصة على تطبيق ” تيك توك” وموقع ” يوتيوب” وبدت في هذين الحفلين متطورة على كل الصعد الفنية ثم قدمت أغنية خاصة ببيروت وأخرى بالأم وفيهما لامست القلوب حتى جاء موعد إصدار البومها الأخير nancy 10 الذي تضمن ١٤ أغنية متنوعة بين الرومانسي والشعبي والكلاسيكي وقد حقق هذا الألبوم ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية ويوتيوب وتعتبر نانسي عجرم ملكة الأرقام بدون منافسة.

أما على صعيد الوقفة على المسرح فقد تطور اداؤها بشكل لافت فهي التي كانت خجولة بعض الشيء إلا أنها إستطاعت أن تتخطى هذا الخجل وتنطلق على خشبات أكبر المسارح التي تغني عليها. إذا بإمكاننا أن نقول لنانسي عجرم أنت نجمة هذا الجيل دون منازع وخفايا نجاحك تتلخص بالطموح والمثابرة وفريق عمل داعم إلى جانبها بالتزامن مع استقرار عائلي متوج بزوج محب وثلاث فتيات جميلات ومدير أعمال يعرف من أين تؤكل الكتف.