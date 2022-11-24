خلافات حادة بين نيللي كريم وفريدة سيف النصر

انضمت الفنانة فريدة سيف النصر إلى أبطال مسلسل “عملة نادرة” بطولة النجمة نيللى كريم، وتشهد أحداث العمل خلافات حادة بينهما كأحد أطراف الصراع ضمن دراما العمل.

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو رية، بالإضافة إلى هشام عاشور، ومن المقرر أن تتعاقد الشركة مع مجموعة من الفنانين وسيتم الإعلان عنهم.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل “لأعلى سعر”، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.