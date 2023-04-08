خلاف بين إليسا وأصالة بسبب تغريدة عن اللاجئين

أثار خلاف نشب بين الفنانتين أصالة نصري وإليسا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مسألة وجود نازحين في لبنان، وطالبتهم فيها بالعودة إلى أوطانهم.

ودعت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر” إلى عودة اللاجئين إلى أوطانهم، مبررة طلبها أنه نابع من “الحب”، ولذلك تتمنى أن يعود الجميع إلى وطنه.

وجاءت تغريدة الفنانة اللبنانية بعد أن تبنت عدة تغريدات عبر إعادة تغريدها في حسابها، تطالب بعودة السوريين والفلسطينيين إلى أراضيهم.

وبعد انتقادات طالتها، شددت على أن “حبها لوطنها ومصلحته فوق كل شيء بالنسبة لها”.

وعلقت بالقول: “حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري. وما بحياتي قللت احترام مع أي شعب، فكيف بالأحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟ ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الإنسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لأوطانكن”.

وما لبثت أن ردت الفنانة السورية أصالة على تغريدة إليسا، معتبرة أن “الناس على الأرض في عداد اللاجئين، وأنهم زوار عليها”، مشددة على ضرورة “التضامن والوحدة”، بدل التفكير بشكل “جزئي”، وفق تعبيرها.

وكتبت في تغريدتها، عبر حسابها في “تويتر”: “كلنا بالأرض لاجئين وما حدا بيملك أي مكان بأيّ أرض. كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا. بدّنا نرحم بعض لأنّه ما في شي عم يرحمنا. الدّنيي صعبة وظروف الناس صعبة وما حدا حاطط فوق راسه خيمة. واللي اليوم مُتاح بكرة ما بنعرف لو ممكن. وكفاية نتجزّأ. حلّنا مرّة وحدة نتوحّد”.

وأتبعت أصالة تغريدتها بتغريدة أخرى، في محاولة منها للتشديد على مكانة إليسا لديها، وأنها لا تقصد انتقادها، إذ أكدت أن ما حصل هو مجرد “اختلاف في الآراء، وأنه لا يفسد للود قضية”.

لكن إليسا وجهت تغريدة لاحقا، مستنكرة انتقادها، لافتة فيها إلى أن الناس يعنيها فقط التركيز على الخطأ، وإلغاء كل شيء جميل آخر: “الحقيقة غريبة الناس كتير !!! كيف الإنسان بيلغي كل شي حلو وبركز عا شي أصلا فاهمو غلط! على العموم مش مشكلتي Bonne nuit”.

ولم توضح إليسا إن كانت قد قصدت أصالة بكلامها أم منتقديها.