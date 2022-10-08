السبت 12 ربيع الأول 1444 ﻫ - 8 أكتوبر 2022 |
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خلاف كريستيانو رونالدو وتين هاغ يصل مرحلة "الغليان"

منذ 9 دقائق
كريستيانو رونالدو وتين هاغ

كريستيانو رونالدو وتين هاغ

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تمر علاقة نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو ومدربه إريك تين هاغ بمرحلة حساساة للغاية.

كشف تقرير جديد من صحيفة “التايمز”، تفاصيل الخلاف الكبير بين رونالدو ومدربه هاغ، مشيرا إلى أن الخلاف وصل إلى مرحلة “الغليان”.

وواجه رونالدو مصاعب كثيرة هذا الموسم، وأصبح “مهمشا” في مانشستر يونايتد، بسبب عدم اعتماد المدرب الهولندي إريك تين هاغ عليه، والاكتفاء بإشراكه في بطولة يوروبا ليغ.

والآن تشير صحف كثيرة أن رونالدو سيحاول الانتقال لناد جديد في يناير، بعد انتهاء فصله مع “الشياطين الحمر”.

طفح الكيل

وفي تقرير جديد، أكدت صحيفة “التايمز” أن رونالدو “نفد صبره” الآن مع تين هاغ بعد أن وجد نفسه في دور هامشي هذا الموسم.

وفقا للتقرير، فإن رونالدو “غالبا ما يكون على خلاف” مع مدرب أياكس أمستردام السابق.

وتزعم مصادر أن رونالدو “يشكو من طبيعة ونوعية الحصص التدريبية” ويعتقد أن “يونايتد سيكون أفضل حالا في اللعب بطريقة مختلفة”.

وأضاف التقرير: “يُقال إن رونالدو يعتبر تين هاغ عنيدا ومتشبثا بلا داع” بالتكتيكات التي استخدمها كمدرب لأياكس.

وقال التقرير إن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات “يعد نفسه للانتقال لناد جديد” بمجرد عودته من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر هذا الشتاء.

وأضاف التقرير: “على الصعيد الشخصي، سيكون تين هاغ سعيدا بالتخلص من مشكلة مشاركة غرفة تبديل الملابس مع لاعب يعارض أساليبه علنا”.

ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان مانشستر يونايتد سيسمح لرونالدو بمغادرة أولد ترافورد قبل 6 أشهر من نهاية عقده.

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