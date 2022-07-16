خلال ساعات.. ألبوم لطيفة الجديد يحقق 13.5 مليون مشاهدة

حققت أغنيات ألبوم لطيفة الجديد أكثر من 13.5 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب خلال الساعات الأولى لطرح أحدث أعمال النجمة التونسية.

ويضم الألبوم، الذي طُرِح على قناة شركة “روتانا” بموقع “يوتيوب”، 5 أغنيات، وهي: “هنعشيها مرة واحدة”، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيي، وتوزيع محمد حمدي. وقد حققت الأغنية حتى عصر السبت أكثر من 3.3 مليون مشاهدة.

وحققت الأغنية الثانية “أحسن أحسن” من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيي، وتوزيع توما، 3 ملايين مشاهدة، فيما حصدت أغنية “أعطيني دوم” نحو 3 ملايين مشاهدة.

أما الأغنية الرابعة من ألبوم لطيفة الجديد وهي “حبيبو” من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، فقد حققت 2.1 مليون مشاهدة، فيما حصدت أغنية “طار طار” من كلمات وألحان رضا شعير، نحو 2.2 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وأشارت لطيفة في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إلى أن هناك أغنية سادسة باللهجة المصرية بعنوان “من بلدي”، من المقرر طرحها بعد شهرين لاستكمال أغنيات الألبوم، وهي أغنية خاصة للغاية باللهجة المصرية، ولكنها تختلف في الرتم والفكرة، عن باقي الأغنيات التي طرحت في الألبوم، الذي يضم تنوعاً من اللهجات العربية المختلفة زاد من تفاعل الجمهور، حيث يضم أغنيتين مصريتين، أما الثلاثة الأخرى فتتنوع ما بين التونسية والتراث العراقي.

وكانت لطيفة قد طرحت قبل أيام مقطعا من أغنية “حبيبو” في إطار الترويج للألبوم الجديد، وقد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع المقطع الدعائي، وحصد إشادات عديدة، إذ علق أحد المتابعين: “فنانة عظيمة السيدة لطيفة”، بينما أضاف آخر: “بالتوفيق والنجاح انشاء الله في أعمالك الفنية يا بنت بلادي العزيزة الغالية المطربة المبدعة لطيفة”.

الفنان لطيفة من مواليد 14 فبراير/ شباط 1961، ويحتوي رصيدها الفني على أكثر من 30 ألبوما غنائيا، كما خاضت تجربة التمثيل في أكثر من عمل فني، وأشهرها فيلم “سكوت حنصور” مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين.

وآخر ألبومات لطيفة هو “أقوى واحدة” الذي طرحت أغنياته تباعاً ما بين عامي 2020 و2021. كما سبق وطرحت أغنية في شهر فبراير/ شباط الماضي بعنوان “حلم” من كلمات الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي.