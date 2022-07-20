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احذر من ترك بعض الأشياء المعرضة للانفجار داخل السيارات

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2022 1:27 مساءً
تحذيرات دولية من ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية

تحذيرات دولية من ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية

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مع الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، احذر من ترك بعض المتعلقات داخل السيارات خلال فصل الصيف، مما قد يتسبب في انفجارها مع ارتفاع درجات الحرارة واشتعال النار في المركبة.

في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تأكد من خلوّ السيارة من:

1-عبوات الغاز

2-وولاعة السجائر

3-الشاحن المتنقل

4-بطارية الشاحن

5-عبوة العطر المضغوطة

6-عبوة سائل معقم اليدين

وأكد أن جميع هذه الأشياء معرضة للانفجار؛ وخاصة أثناء شدة الحر في فصل الصيف؛ مشيرا إلى أن أخطر هذه الأشياء هي المعقمات والتي قد تشتعل في أي وقت في أجزاء من السيارة.

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