خلعت الكمامة لشرب القهوة فغرمت بـ 400 يورو!

تفاجأت فيفيانا بارميجياني، صاحبة الـ80 عاماً، أثناء شربها القهوة في مقهى بمقاطعة مودينا الايطالية، بتغريم 3 ضباط من الشرطة المحلية لها بمبلغ 400 يورو لعدم التزامها بقوانين السلامة الصحية الجديدة في بلادها بارتداء كمامات الوجه حتى في الأماكن المفتوحة، كما غرم النادل معها لفشله في الإشراف عليها، في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض “كوفيد-19″، بحسب ما ذكرته صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية.

ومن المقرر أن تنخفض قيمة الغرامة إلى 280 يورو إذا دفعوا في غضون 5 أيام، وعلقت المتقاعدة العجوز على الواقعة بالقول “شعرت بالضيق الشديد من الغرامة، لأنني مواظبة للغاية على اتباع قواعد السلامة الصحية، وربما أكثر من اللازم، وقد صدمتني الغرامة”.

وأضافت “أنا أرتدي الكمامة طوال الوقت، ولدي دائماً قطعتان أو 3 قطع إضافية في حقيبتي وأوصي أيضاً أصدقائي باستخدامها، ودخلت بها المقهى بالفعل وهي على وجهي، وطلبت القهوة، وعندما أحضروها إلي، أنزلتها لأشربها، وفي تلك اللحظة رأيت نفسي محاطة بـ3 أو 4 من رجال الشرطة”.

وبعد تحرير الغرامة على السيدة الإيطالية، أخبرها أحد الضباط بأنها يمكنها مناشدة رئيس البلدية، لتذهب بالفعل على الفور إلى دار البلدية، لكنها لم تجده، ثم بعث له نجلها رسالة عبر البريد الإلكتروني، وبالفعل رد رئيس البلدية عليه قائلا: “لا يوجد شيء يمكن القيام به”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.