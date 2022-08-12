نهاية مأساوية.. عائلة آن هيشي تكشف اسرار وتفاصيل جديدة عن حالتها الصحية

أعلن أصدقاء وعائلة الممثلة العالمية آن هيشي، أنها توفيت دماغيًا بشكل رسمى وستُخرج من أجهزة دعم الحياة، وذلك بعد تعرضها لإصابة دماغية في حادث سيارة في لوس أنجلوس، الأسبوع الماضى، حيث أصيبت حينها إثر اصطدام سيارتها الذى نتج عنه اشتعال النيران فى السيارة.

وستبقى الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا، التي دخلت فى غيبوبة وفى حالة حرجة، على جهاز التنفس الصناعي لتحديد ما إذا كان أى من أعضائها المتبقية قابلة للتبرع بها، وفقًا لرغبات “هيشى”.

وعانت هيتشي، التى دخلت مركز جروسمان بيرن فى مستشفى ويست هيلز، بشمال لوس أنجلوس، من إصابة شديدة في الدماغ بسبب نقص الأكسجين في حادث 5 أغسطس، وفقًا لبيان صدر ليلة الخميس 11 أغسطس\آب، نيابة عن عائلتها وأصدقائها، وهذه الإصابة ناتجة عن نقص مستمر في وصول الأكسجين إلى الدماغ.

وقال أحد أصدقاء هيشى، “نريد أن نشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة ودعواتهم من أجل تعافي آن.. ونشكر الموظفين المتفانين والممرضات الرائعات اللائي قدموا الرعاية إليها في مركز جروسمان بيرن في مستشفى ويست هيلز..ولسوء الحظ، بسبب حادثتها، عانت آن هيش من إصابة شديدة في الدماغ بسبب نقص الأكسجين ولا تزال في غيبوبة، في حالة حرجة.. لا يتوقع لها البقاء على قيد الحياة”.

وأضافوا أن اختيار المتبرع بالأعضاء كان منذ فترة طويلة لذلك ستظل Heche على أجهزة دعم الحياة حتى يتمكن الأطباء من تأكيد ما إذا كان لديها أي أعضاء قابلة للحياة للتبرع بها.

وكافح 59 من رجال الإطفاء لمواجهة حريق سيارة الممثلة الشهيرة في هوليوود، لمدة حوالي 65 دقيقة حتى تمكنوا من إخراجها، وكانت قادرة على التواصل عقب الحادث بوقت قصير.

انتشرت العديد من التكهنات حول حالة آن هيتش بعدما تم تصويرها أثناء الحادث وهي تقود بشكل غير مستقر، وأسرعت بالقيادة قبل وقوع الحادث بدقائق، وتم الإبلاغ عن حادث الممثلة، 53 عامًا، وهي لا تزال في غيبوبة تقاتل من أجل حياتها في “أسوأ حالة يمكنك تخيلها” بعد اصطدامها بسيارتها بمنزل بسرعة 90 ميلاً في الساعة بينما كانت منتشية بالكوكايين، يوم الجمعة الماضي.

يوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم Heche انها كانت يعاني من حروق تطلبت جراحة وإصابات في الرئة تتطلب استخدام جهاز التنفس الصناعي للتنفس، وقال المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس جيف لي ، إن المحققين بأمر تفتيش أخذوا عينة من دم هيتشي ووجدوا مخدرات، وأفيد أنه تم العثور على الكوكايين والفنتانيل في الدم بعد الانهيار المروع، فيما أكد المسؤولون أنها لم تكن تشرب الكحول ، على الرغم من أنها صورت مع زجاجة فودكا في حامل أكواب السيارة.