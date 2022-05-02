خوفاً من ألا يحبها قلبه الجديد.. يتزوج حبيبته قبل عملية زراعة القلب

نسمع كل يوم عن مواقف غريبة وتصرفات أغرب، ولكن ما حدث مع هذين الزوجين كان الأغرب علي الإطلاق، حيث تقدم شاب بريطاني للزواج من حبيبته قبل الخضوع لجراحة زراعة القلب خوفاً من أن لا يحبها قلبه الجديد.

وبدأت قصته المأساوية بعدما أصيب بروكلين بيكمان الذى يبلغ من العمر 20 عاماً بسكتة دماغية تركته ميتاً من الناحية الفنية لمدة 17 دقيقة وانتهى به الأمر في غيبوبة عندما فشلت جراحة الصمام الأصلية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقيل لعائلة لاعب كرة القدم الموهوب أنه من غير المرجح أن يتعافى، لكنه تغلب على الصعاب، ولكن بعد الخروج من الغيبوبة في عيد الميلاد، تم تحذيره من أنه بحاجة إلى عملية زرع قلب عاجلة.

وقال بروكلين “بعد أن قالوا لي إنني بحاجة لقلب جديد، أخبرت إيلي أنه من الأفضل أن نخطب فقط في حال لم يحبها قلبي الجديد، واتضح أن قلبي الجديد يحبها بقدر ما يحبها القديم.

كما لا أطيق الانتظار حتى أراها تمشي في الممر وأناديها بزوجتي، سيكون يوماً لم أكن أعتقد أنني سأراه”، و كان بروكلين أيضاً، الذي لعب في نادي بريستاتين تاون في شمال ويلز، يعاني من عيب في القلب عند الولادة، وخضع لعمليتين في غضون يوم واحد من ولادته.

وكانت الأوعية الدموية الرئيسية في قلبه تدور بطريقة خاطئة، مما يؤدي إلى تدفق الدم في الاتجاه الخاطئ، بإلإضافة أنه فى الأسابيع التي سبقت الحصول على قلب جديد الشهر الماضي في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام.

وتم إلغاء عمليتين لإنقاذ حياته، وتم إلغاء الأولى بعد أربع ساعات، مع فتح صدر بروكلين بالفعل، عندما بدأ قلب المتبرع بالفشل، وألغى الأطباء العملية ثانية عند أبواب غرفة العمليات لأن العضو المتبرع كان متطابقاً بشكل سيء.

وبعد معاناته الصعبة نجح بروكلين أخيراً في إجراء عملية ناجحة، و تقدم للزواج من حبيبته إيلي، التي التقى بها في المدرسة، ووافقت إيلي على الزواج منه، وقالت “ابتسم عندما قلت نعم، أعتقد أن هذا جعله يشعر بالراحة، كان قلقا للغاية بعد أن اقترب من الموت”.

وأضافت إيلي “أردت منه أن يذهب إلى العملية وهو يعرف كم أحببته، تركيزي في الوقت الحالي هو تعافية بالكامل”.