دار أوبرا دبي تكرم مايكل جاكسون الشهر المقبل

تستضيف دار أوبرا دبي تكريم خاص لملك البوب الراحل مايكل جاكسون في دبي لأول مرة، وذلك من خلال عرض أشهر أغنياته مثل Billie Jean، وThriller، وBeat It، وSmooth Criminal، وBlack or White، وغيرها.

ويؤدي هذه الأغنيات الخالدة الفنان رودريجو تيزر، والذي يقدّم استعراضاً عالمياً يشمل حياة وأعمال الفنان مايكل جاكسون، مع الرقصات والأزياء الخاصة المصممة من قبل لافيل سميث، الراقص ومصمّم رقصات ملك البوب نفسه، التي تعيدنا عبر الزمن لأيام ملك البوب الذهبية، ويأتي ذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافق 23 و24 سبتمبر المقبل.

فى 25 يونيو 2009، توفى مايكل جاكسون، أحد أكثر الفنانين نجاحًا فى التاريخ، عن عمر ناهز 50 عامًا فى منزله فى لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بعد معاناته من سكتة قلبية ناجمة عن مجموعة قاتلة من الأدوية التى أعطيت له من قبل طبيبه الشخصى، حسب الصحف الأجنبية.

بدأ مايكل جاكسون كمغنى فى فرقة العائلة، لكنه سرعان ما شق طريقه ليصبح المغنى الأساسى فى فرقة العائلة التى حملت اسم The Jacksons

عام 1982 طرح ألبوم باسم “Thriller”حطم به كل الأرقام القياسية وقتها بعدما أصبح أفضل ألبومات العالم مبيعًا، وتربع على قائمة بيلبورد للمئتي ألبوم لمدة سبع وثلاثين أسبوعًا، وحافظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل لهذه القائمة طوال ثمانين أسبوعًا، ووصلت مبيعاته لـ 65 مليون نسخةً حول العالم.

بعد ذلك بـ6 سنوات، وتحديداً عام 1988، أصدر كتاب سيرة ذاتية له بعنوان “المشي على القمر”، وقد أضاف الكتاب نجاحًا مثلما اعتاد مع الألبومات، فبيعت 200 ألف نسخة من الكتاب، وكان أفضل الكتب مبيعًا حسب النيويورك تايمز.

لم يقتصر نجاحه على الثمانينيات فحسب، وإنما بدأ بداية كبرى عام 1991 بعدما شهد إصداره ألبومه الثامن Dangerous وأصبح أعلى ألبومات العام مبيعًا على مستوى العالم.

وصلت جوائز مايكل جاكسون لأرقام كبيرة تتماشى مع نجاحه الكبير، وذلك بعدما وصلت تلك الجوائز لـ 31 جائزة من تسجيلات جوينيث العالمية، و13 جائزة جرامى، وجائزة جرامى الأسطورية.