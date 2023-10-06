داليدا خليل وسيف نبيل يستعرضان مهارتهما في الرقص معا

ظهر الفنان العراقي سيف نبيل برفقة الفنانة داليدا خليل وهما يستعرضان مهارتهما بالرقص.

ونشر نبيل عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة داليدا خليل من أحد أماكن تدريب الرقص حيث كانا يرقصان ببراعة كبيرة، وقال سيف نبيل في تعليقه على الفيديو: “حبينا اليوم انا وداليدا نروح نغيّر جوّ”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كان سيف نبيل طرح أخيرا أغنيته الجديدة “الكمر” وهي من كلمات محمد الصالحي وألحان سيف نبيل وتوزيع عمر صباغ والفيديو كليب من إخراج فاتن برازي.

وتحقق الأغنية التي تتماشى مع أجواء الصيف نجاحاً كبيراً.