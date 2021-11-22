دانييلا رحمة بصور عفوية مع عبد المنعم عمايري

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة المتابعين مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بالممثل السوري عبد المنعم عمايري عن طريق الصدفة البحتة، وعلقت: “صدفة جمعتني بالاستاذ عبدالمنعم عمايري بموقع التصوير”.

وظهرت دانييلا كعادتها بعفويتها الطبيعية، إذ بدت السعادة على وجهها، وبدى واضح الإنسجام والتفاهم بينهما من خلال الضحكات التي بدت في الصورة. ونالت إعجاب المتابعين الذين تمنوا أن يجتمع الثنائي بعمل مشترك.

يذكر أن عبد المنعم يشارك في الوقت الحالي بمسلسل “الهيبة جبل” الذي يعرض على الشاشات بينما دانييلا تصور مشاهدها في الجزء الثاني من “للموت”.

وتدور أحداث المسلسل حول سحر أي ماغي بوغصن، وريم أي دانييلا رحمة اللتين تلاحقان الأثرياء وتوقعان بهم، حيث تتزوجان ثم تتطلقان بعد حصولهما على النفقة، وتستطيع ريم أن تتزوج من رجل الأعمال الثري هادي (محمد الأحمد)، بينما يقع في غرام سحر شقيقه باسل (خالد القيش)، وتنتج عن ذلك مجموعة من الصراعات على مدى ثلاثين حلقة.

يذكر أن مسلسل “للموت” عرض في شهر رمضان 2021، وحقق نجاحاً كبيراً، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لإنجاز جزء ثانٍ منه لعرضه في شهر رمضان المقبل من عام 2022.