دانييلا رحمة لـ”المبدع”: “فظيع كيف بتعرف تترجم إحساسنا”

نشرت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​، صورة تجمعها بالمخرج اللبناني ​فيليب أسمر​، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك إحتفالاً بعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “​للموت​”، الذي جمعهما.

ووجهت دانييلا رسالة حب وشكر لـ فيليب، وقالت عبر تعليق: “المبدع اللي كلّو إحساس وبيعرف يوصلو صح لكل الناس.. فظيع كيف بتعرف تترجم إحساسنا بكاميرتك وحسّك وسحرك.. محظوظة اني اشتغلت معك سنتين ورا بعض.. بحبك.. يا مبدع من لبنان فيليب أسمر”.

وردّ فيليب أسمر على رسالتها برمز قلب تعبيراً عن حبه لها.

ومع انتهاء عرض مسلسل “للموت” بموسميه الأول والثاني، توجّه المنتج جمال سنان، صاحب شركة “ايغل فيلمز”، بالشكر لكل فريق العمل ونجومه.

واتخذ “سنان” من حسابه عبر موقع انستغرام، منبرًا ليوجّه التحيّة لكل فريق العمل وقال باللهجة المحكيّة: “ندين جابر.. ابنة بلدي.. يعطيك ألف عافية.. قعدتي الناس ببيوتها بموسمين حققا النجاح الجماهيري بلبنان والعالم العربي والخليج ودول الاغتراب.