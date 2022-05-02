الثلاثاء 2 شوال 1443 ﻫ - 3 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دانييلا رحمة لـ”المبدع”: “فظيع كيف بتعرف تترجم إحساسنا”

منذ 14 ساعة
دانييلا رحمة

دانييلا رحمة

A A A
طباعة المقال

نشرت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​، صورة تجمعها بالمخرج اللبناني ​فيليب أسمر​، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك إحتفالاً بعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “​للموت​”، الذي جمعهما.

ووجهت دانييلا رسالة حب وشكر لـ فيليب، وقالت عبر تعليق: “المبدع اللي كلّو إحساس وبيعرف يوصلو صح لكل الناس.. فظيع كيف بتعرف تترجم إحساسنا بكاميرتك وحسّك وسحرك.. محظوظة اني اشتغلت معك سنتين ورا بعض.. بحبك.. يا مبدع من لبنان فيليب أسمر”.
وردّ فيليب أسمر على رسالتها برمز قلب تعبيراً عن حبه لها.

ومع انتهاء عرض مسلسل “للموت” بموسميه الأول والثاني، توجّه المنتج جمال سنان، صاحب شركة “ايغل فيلمز”، بالشكر لكل فريق العمل ونجومه.

واتخذ “سنان” من حسابه عبر موقع انستغرام، منبرًا ليوجّه التحيّة لكل فريق العمل وقال باللهجة المحكيّة: “ندين جابر.. ابنة بلدي.. يعطيك ألف عافية.. قعدتي الناس ببيوتها بموسمين حققا النجاح الجماهيري بلبنان والعالم العربي والخليج ودول الاغتراب.

    المزيد من منوعات

    النوم
    لتجنب التجاعيد.. اعتمد وضعيات النوم هذه
    اختفاء الدب القطبي ينذر بكارثة
    دب قطبي نادر جنوب كندا يثير القلق
    لا أحد يعرف من أين تأتي.. “الدمى المخيفة” تثير الرعب على شواطئ أميركا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انتشار دمى مرعبة مجهولة المصدر على ساحل أمريكي
    علماء يحاولون حل لغز “الدمى المرعبة” المنتشره على شاطئ تكساس
    روسيا زعمت أن بعض أسلحتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن تحمل رأسا نوويا (الصحافة الأجنبية)
    هذه “التكنولوجيا المخيفة” طوّرت الصواريخ الأسرع من الصوت! (فيديو)
    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    وزير العمل يبشر العاملين بالقطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد لرواتبهم!