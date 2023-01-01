دان إيفانز يقود بريطانيا لأدوار خروج المغلوب بكأس يونايتد للتنس

تأهلت بريطانيا إلى أدوار خروج المغلوب بكأس يونايتد المختلطة للتنس بعدما تغلب دان إيفانز بصعوبة على الإسباني ألبرت راموس-فينولاس 6-3 و1-6 و6-3 ليمنح فريقه الفوز 3-1 (الأحد 1-1-2023).

وكانت بريطانيا متقدمة 2-صفر بفضل فوز كاميرون نوري على رافائيل نادال أمس السبت، لكن باولا بادوسا أعادت إسبانيا للمنافسة بعد تجاوزها تقلصات في الساق في طريقها للفوز على هارييت دارت 6-7 و7-6 و6-1.

وأظهر إيفانز، الذي تعافى من المرض ليشارك في البطولة البالغ مجموع جوائزها المالية 15 مليون دولار، روحا قتالية في فوزه على راموس-فينولاس، الذي لعب بديلا لبابلو كارينيو بوستا، ليساعد بريطانيا على تصدر المجموعة الرابعة.

وستواجه بريطانيا متصدر المجموعة الثالثة التي تضم أمريكا والتشيك وألمانيا في “نهائي المدينة” الذي يقام في ملعب كين روزويل في سيدني يوم الأربعاء.

وتلعب إسبانيا أمام أستراليا، التي تفتقد جهود أيلا تومليانوفيتش بعد انسحابها من البطولة بسبب مشكلة بسيطة في الركبة وكذلك نيك كيريوس الذي يستعد لبطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في الفترة 16-29 يناير كانون الثاني الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، فازت بترا كفيتوفا على لورا سيجموند 6-4 و6-2 لتحقق ثاني انتصاراتها على التوالي في البطولة وتساعد الفريق التشيكي على التفوق 3-صفر على ألمانيا.

وحقق أوسكار أوته أول انتصار لألمانيا بتغلبه 7-6 و6-2 على داليبور سفرسينا، قبل أن يحقق الزوجي المختلط المؤلف من سيجموند وألكسندر زفيريف الفوز على الثنائي التشيكي ماري بوزكوفا وجيري ليتشكا.

وحصد الفريق التشيكي انتصارا واحدا وخسارة واحدة بعد التعثر في المواجهة الافتتاحية بدور المجموعات أمام أمريكا التي تواجه ألمانيا لاحقا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وفاز الثنائي البلغاري ألكسندر لازاروف وإيزابيلا شينيكوفا بأول مواجهة زوجي مختلط حاسمة في البطولة على الإطلاق في بيرث، حيث تغلب على الثنائي البلجيكي ديفيد جوفين وإليسه ميرتنز لتفوز بلغاريا 3-2 في المجموعة الأولى.

وحسم كاسبر رود الفوز الوحيد للنرويج في البطولة إذ قادها للانتصار 4-1 على البرازيل في المجموعة الخامسة بتغلبه على تياجو مونتيرو 6-3 و6-2. وتغلبت بولندا 3-1 على قازاخستان في المجموعة الثانية بفوز هوبرت هوركاتش وماجدا لينيت في مباراتيهما في برزبين.

وأنهت كرواتيا آمال الأرجنتين في التأهل من بيرث بفوزها 3-صفر، ليخسر الفريق القادم من أمريكا الجنوبية للمرة الثانية على التوالي في المجموعة السادسة.

وتقام البطولة في ثلاث مدن إذ يتواجه المتصدران في كل مدينة لتحديد المتأهل إلى الدور قبل النهائي.

وسيكمل أفضل وصيف في “نهائي المدينة” المربع الذهبي، على أن يقام النهائي في سيدني في الثامن من يناير.