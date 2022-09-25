دبلوماسي عراقي يثر الجدل.. يتابع مباراة كرة قدم خلال اجتماع الأمم المتحدة

ظهر دبلوماسي عراقي في صورة وهو يتابع مباراة كرة قدم أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما دفع وزارة الخارجية العراقية لإصدار بيان أكدت فيه أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة.

وتداول مغردون صورة تُظهر دبلوماسيا عراقيا وهو يتابع مباراة كرة قدم على شاشة حاسوبه المحمول (لابتوب) أثناء جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أثار المقطع ردود فعل غاضبة من جانب مغردين عراقيين وجهوا انتقادات لاذعة للدبلوماسي وللحكومة العراقية عامة، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات لا تنتج إلا عمن يتم اختياره بـ”المحسوبيات”.

وزارة الخارجية العراقية تؤكد انها ستتخذ "الإجراءات المناسبة"بحق دبلوماسي عراقي انشغل بمتابعة مباراة لكرة القدم أثناء انعقاد أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة

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هذه نتائج طبيعية في نظام المحاصصة عندما يتم اختيار الناس حسب المحسوبية والواسطة والتزكية على حساب الكفاءة وقدرة الشخص pic.twitter.com/7i1sAwhpbU — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) September 24, 2022

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا جاء فيه: “وزارة الخارجيَّة تتابع موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظف دبلوماسيّ شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة”.

وأضافت الخارجية العراقية في بيانها بالقول: “وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها”، حسب قولها.

وزارة الخارجيَّة تتابع موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظف دبلوماسيّ شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها. pic.twitter.com/X6wdrj94G6 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 24, 2022

ولم تبين الصورة هوية المسؤول العراقي إذ يبدو أنها التُقطت عبر كاميرات مراقبة ما أظهر رأس المسؤول من الخلف فقط.

🔴 يا للعاااار

الكاميرات تكشف دبلوماسي عراقي منشغل عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمتابعة مباراة كرة قدم‼️

و يگلك ليش العراق اصبح في ذيل ذيل العالم #دولة_عتاكة pic.twitter.com/KVg6yElJUA — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) September 24, 2022

دبلوماسي عراقي ينشغل عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمتابعة مباراة كرة القدم اثناء التحذير من تهديدات من حرب نووية اشارت لها رئيسة الوزراء النيوزلندية ▪️تستحق هذه العًيّنة جائزة نوبل للسلام لأنه غير مهتم بالحروب النووية وماينتج عنها 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/mGfRoNs2zC — عُلا شفيع (@shafiee_ola) September 24, 2022