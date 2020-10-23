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بالفيديو: دبي تسجل رقماً قياسياً لأكبر نافورة في العالم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2020 12:26 مساءً
دبي تسجل رقماً قياسياً لأكبر نافورة في العالم

دبي تسجل رقماً قياسياً لأكبر نافورة في العالم

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كشفت السلطات الاماراتية النقاب عن نافورة النخلة الواقعة في “ذي بوينت” بمنطقة نخلة الجميرة، الواجهة البحريّة لدبي، في فعاليّة جرى بثّها مباشرة حول العالم ليل الخميس، وقد سجّلت أحدث منطقة جذب في الإمارات رقماً قياسياً كأكبر نافورة في العالم.

وكشفت السلطات النقاب عن نافورة النخلة الواقعة في “ذي بوينت” بمنطقة نخلة الجميرة، الواجهة البحريّة لدبي، في فعاليّة جرى بثّها مباشرة حول العالم ليل الخميس.

وقالت جيل سانجستر، مديرة الأصول في نخيل مولز المطورة للنافورة، إنّها تقع على مساحة 1300 متر مربّع من سطح البحر. وأضافت أنّها تحتوي على 128 مضخة فائقة القدرة تدفع المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

ودخلت نافورة النخلة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر نافورة في العالم، حيث استحوذت على اللقب من نافورة بانبو مونلايت رينبو في كوريا الجنوبية.

وهذه هي النافورة الوحيدة المتعدّدة الألوان في دبي، وهي مزيّنة بأكثر من ثلاثة آلاف من مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (ليد) ومزوّدة بأدوات للتحكّم في درجة اللون والبريق.

والنافورة المفتوحة للجمهور على مدار العام مصمّمة بحيث تؤدّي عروضاً مائيّة راقصة لمدّة ثلاث دقائق كل ثلاثين دقيقة.

 

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