دب روسي يتحول إلى نجم للإعلانات

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية ان الدب الروسي، ستيبان، والذي يتجاوز وزنه 300 كيلوجرام، تحول إلى نجم إعلاني شهير ومحط أنظار شركة ديزني للإنتاج السينمائي.

وعاش الدب طيلة عمره مع البشر بعدما تخلت عنه أمه عندما كان شبلا.

وتحول الدب البني إلى رمز مستخدم على نطاق واسع في روسيا، حيث تحول في الآونة الأخيرة إلى شعار لحزب روسيا المتحدة الذي حافظ على مكانته منذ أوائل القرن الحادي والعشرين.

التقت المصورة ميلا جدانوفا الدب، البالغ من العمر 28 عاما، عبر مالكيه سفيتلانا ويوري بانتيلينكو.

شرعت ميلا في التقاط صور من المشاهد المستوحاة من الخيال، والتي يظهر فيها ستيبان إلى جانب عارضات أزياء بالزي الروسي التقليدي.

استغرق المشروع الطموح عدة أشهر لتصويره في موسكو والمناطق المحيطة بها، حيث يمكن لستيبان العمل لنحو نصف ساعة فقط في كل مرة.

وتقول ميلا: “لدى بعض الناس أفكار نمطية عن روسيا، فهم يعتقدون أننا لا نبتسم أبدا والدببة تمشي في الشارع، لدينا دببة ولكني أريد أن أظهر في صوري أننا نبتسم.

وأضافت “عملت مع عارضات من تايلاند وأستراليا وألمانيا وبريطانيا وإسرائيل أتين جميعًا للعمل مع ستيبان. كان البعض قد سمع عن الدب وكان يحلم بهذه الفرصة منذ 5 سنوات، آمل في أن يرى الناس الجمال والقوة في الحيوانات والطبيعة من خلال صوري”.