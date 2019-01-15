بالصور: دب قطبي يروع غواصة نووية روسية ويجبر طاقمها على البقاء داخلها

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أرهب دبي قطبي غواصة نووية روسية، رغم جبروتها، وأجبر أفراد طاقهما على البقاء في الداخل حفاظا على سلامتهم.

وكان عدد من أفراد طاقم الغواصة النووية قاموا بإلقاء النفايات في مياه المحيط المتجمد الشمالي بعد أن صعدت الغواصة إلى السطح.

وبالقرب من الغواصة لوحظ وجود دب قطبي كان يبدي بعض الفضول تجاه الجسم الغريب العملاق الذي اقترب منه، وذهب به الأمر أن قفز على الغواصة، يبدو بدافع البحث عن طعام.

وعندما لاحظت قيادة الغواصة أن الدب قفز على متنها، طلبت من جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 120 بحارا البقاء بالداخل حفظا لسلامة والأمن، وإلى حين فقدان الدب الاهتمام بالغواصة والانصراف من الموقع.

والغواصة البالغ طولها 167 مترا من فئة “دلتا 4″، القادرة على حمل 18 صاروخا نوويا والتابع للأسطول الشمالي، كانت تجوب منطقة أرخبيل سفالبارد الذي يتبع النرويج.

وأضافت الصحيفة أنه طلب من جميع البحارة على متن الغواصة البالغ عددهم 120 بحارا البقاء داخل الغواصة ، بينما كان الدب البالغ وزنه 412 كجم يستكشف بفضول غواصتهم.

وتظهر الصور التى التقطت من فوق سطح السفينة الدب القطبى الوحيد الذى يجلس بالقرب من الغواصة قبل أن يبدأ فى عبور الجليد السميك ويميل إلى الغواصة ليختلس نظرة عن قرب للغواصة قبل أن يقفز فوقها.

وربما كان على الروس الخوف من هذا المخلوق، الذي لا يتوانى عن قتل البشر، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

ففي أكتوبر الماضي، شن قطيع من 10 دببة قطبية هجوما على إحدى البلدات الروسية الواقعة في المنطقة القطبية.

وطاردت الدببة السكان في شوارع بلدة ديكسون بحثا عن الطعام، الأمر الذي أجبر الشرطة على إطلاق الرصاص لترهيب الحيوانات الضخمة.

وتحظر السلطات الروسية إطلاق النار على الدببة بهدف القتل أو الصيد، إلا في حالات التهديد الخطير لحياة البشر.