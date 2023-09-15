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فيديو.. قتل دب علق رأسه داخل علبة حديدية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2023 4:17 مساءً
دب

دب

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قُتل دب علقت رأسه داخل علبة حديدية بالرصاص، في محيط قرية باراباش في منطقة بريموري، بعد فشل المحاولات في إنقاذه.

فقد اتُخذ قرار بإطلاق النار على الحيوان، بمشاركة الصيادين من هيئة الرقابة على الصيد “أوخوت نادزور”، بعد أن قام الدب بمحاولات للهجوم على الناس.

وقال الناطق باسم الهيئة، لوكالة “نوفوستي” الروسية: “صعد الدب في قرية باراباش الساحلية أحد المباني، ثم اقترب نحو الناس لمهاجمتهم، فقررت هيئة الرقابة على الصيد إطلاق النار عليه”.

جدير بالذكر أن مفتشي هيئة الرقابة على الصيد وضباط الشرطة والموظفون في حديقة “أرض الفهد” الوطنية، كانوا يبحثون عن دب علق رأسه داخل علبة حديدية في قرية باراباش الساحلية منذ نهاية آب/ أغسطس.

وشاهد سكان المنطقة الذين عادوا من شبه جزيرة كامتشاتكا، الدب المسكين وتمكنوا من تصويره، حيث كان الحيوان المنهك يتجول على طول الطريق، و يبدو أنه كان يأمل بالمساعدة من قبل الناس.

وفي 12 أيلول/ سبتمبر، تم تصويره بالفيديو مرة أخرى. وأظهرت اللقطات أنه يسير على طول النهر، ومازالت العلبة عالقة في رأسه.

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