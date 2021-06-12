دراجة أطفال فاخرة مرصعة بالماس ودون بدالات.. وهذا سعرها

كشفت شركة ”بنتلي“ البريطانية لصناعة السيارات، عن دراجة توازن فاخرة للأطفال بمقود مبطن بالماس دون بدالات، مقابل 635 دولارا.

وخصصت الشركة الدراجة للأطفال من سن ثلاث سنوات فما فوق، وتتميز بشعار العلامة التجارية وإطار من المغنيسيوم مستوحى من الخطوط الخاصة بمحركاتها.

ويعتبر هذا النوع من الدراجات التي لا تحتوي على دواسات القدم أو تروس جديدة نسبيا في المملكة المتحدة بالسنوات الأخيرة، وتتوفر الدراجات بمجموعة مختلفة من الألوان منها الأبيض والأحمر والأزرق والأسود، ويمكنها أن تتحمل وزنا يصل لـ 35 كيلوغراما.

ويزن الإطار الخاص بالدراجة 650 غراما فقط ويأتي بعجلات من الألمنيوم مع إطارات مطاطية بقياس 12 بوصة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

من جانبه، قال المصمم كريس كوك إنه ”تم تصميم الدراجة بنفس المستوى الدقيق والتفاصيل التي يتم مراعاتها في السيارات الخاصة بالشركة“.

وأضاف: ”الإطار مستوحى من سياراتنا وتتم إعادة إنتاجه في الخط الرئيسي، والمقعد يحتوي على ترترة ماسية وتم تبطين المقود بالماس أيضا لتوفير الراحة“.

وتنضم الدراجة الجديدة إلى مجموعة من المنتجات التي صممتها ”بنتلي“ للأطفال، بما في ذلك عربات الأطفال والأسِرة والسيارات والدمى.

