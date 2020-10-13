دراسة تؤكد… الفراعنة قتلوا الحيوانات بـ”احترافية” قبل تحنيطها

من أكثر الأسرار التي تسبب الحيرة لدى العلماء في العصر الحديث، هو سر التحنيط الذي برع فيه القدماء المصريون،

وبحسب دراسة نشرتها مجلة “ساينتفيك ريبورتيز”، قام فريق من الباحثين بجامعة سوانزي البريطانية، بدراسة مومياوات الحيوانات بتقنية التصوير بالأشعة السينية، وهي قطة وكوبرا وصقر من مقتنيات الجامعة.

وأسفر الفحص عن اكتشاف قيام الفراعنة بقتل هذه الحيوانات بطرق احترافية قبل تحنيطها.

وأظهر الفحص أن الكوبرا قتلت بكسر في العمود الفقري، نتج على ما يبدو من قتلها باستخدام طريقة تعتمد على الإمساك بالذيل ثم دفعها مرارا وتكرارا في جسم صلب.

أما الفحص الذي أجري على مومياء القطة، كشف أن عمرها كان أقل من خمسة أشهر عند الوفاة وأنها توفيت عن طريق كسر رقبتها عن قصد.

مومياء الصقر، كشفت الدراسة أنه تم كسر كل من العضد والرسغ الأيسر مما تسبب في وفاة الطائر.