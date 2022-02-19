دراسة تكشف: بعض الحيتان الحدباء تسافر 3,700 ميلاً للعثور على رفيق

عندما يتعلق الأمر بالعثور على زوجة، فإنّ الحيتان الحدباء على استعداد للسباحة لمسافات.



كشف بحث جديد أنّ بعض الحيتان الحدباء تسافر لمسافة هائلة تبلغ 3700 ميلاً (6000 كم) بحثاً عن رفيقة خلال موسم تكاثرها.



ووجد الباحثون من Whale Trust Maui أنّ أحد الذكور قد سافر من قبالة سواحل المكسيك إلى قناة أواو قبالة ماوي في 49 يوماً فقط، أي رحلة استغرقت 3,693ميلاً (5,944 كم).



وخلال حديث إلى نيو ساينتست، قال جيمس دارلينج، الذي قاد المشروع: “كان رد فعلنا الأول، ” لا بدّ أنك تمزح معي!”



“لقد كانوا يسافرون في المحيط كما لو كان الفناء الخلفي الخاص بهم. هذا يغير حقاً الطريقة التي نفكر بها حول الحيتان.”



في الدراسة، درس الباحثون قاعدة بيانات هابيويل، والتي تتضمن صوراً لأكثر من 26000 من الحيتان الحدباء الفردية، التي التقطت منذ عام 1977.



على وجه الخصوص، ركز الباحثون على اثنين من الحيتان الحدباء الذكور، الذين تم تصويرهم في كل من هاواي والمكسيك خلال نفس مواسم التكاثر في فصل الشتاء.



في عام 2006، تم العثور على أول حوت سافر لمسافة 2824 ميلاً (4545 كم) في 53 يوماً، تاركاً مجموعة قبالة أولوالو للانضمام إلى مجموعة من ثلاثة حيتان قبالة جزيرة كلاريون في المكسيك.



وفي عام 2018، تم العثور على حوت ثان سافر 3693 ميلاً (5944 كم) من زيهواتانيجو في المكسيك إلى قناة أواو قبالة ماوي، واستغرق الأمر 49 يوماً فقط لإكمال الرحلة.

عندما وصل إلى وجهته، كان واحداً من سبعة ذكور يلاحقون أنثى واحدة.



كما تم رصد كلّ من الحيتان في مناطق التغذية الشمالية قبالة كندا وألاسكا خلال أشهر الصيف.



في المتوسط، تسبح الحيتان الحدباء بسرعة حوالي 2.5 ميل في الساعة (4 كم / ساعة).



وقال دارلينج: “إذا كان الذكور هناك يتبعون الإناث، فسيكون ذلك أكثر منطقية كونهم يسبحون لمدة 40 يوماً بدون إناث خلال موسم التكاثر.”



بشكل عام، تشير النتائج إلى أنه على عكس الاعتقاد الشائع، لا توجد مجموعات متميزة من الحيتان الحدباء في شمال شرق المحيط الهادئ، وفقاً للفريق.



بدلا ًمن ذلك، من المحتمل أن تتداخل عدة مجموعات مع بعضها البعض. إذا كان هذا هو الحال، فإنه سيثير أسئلة مهمة حول حالة الحفاظ على الحيتان الحدباء.



وتأتي الدراسة بعد وقت قصير من جمع العلماء بيانات تتبع الأقمار الصناعية من 845 حوتاً لإنشاء أول خريطة لهجرة الحيتان في العالم.



تم إنشاء الخريطة من قبل جمعية WWF، التي تُظهر المحيطات أو “الطرق السريعة ” التي تستخدمها الحيتان للسفر في جميع أنحاء العالم.



تسلط الخريطة الضوء على التهديدات المتزايدة التي تواجه الحيتان في العالم في موائلها الرئيسية والممرات الزرقاء التي تستخدمها للهجرة.



وتدعوWWF الآن البلدان إلى اتخاذ إجراءات لحماية الثدييات البحرية على طول طرقها السريعة.



وقال كريس جونسون، الذي يقود مبادرة WWF لحماية الحيتان والدلافين:” إنّ الآثار التراكمية للأنشط

ة البشرية، بما في ذلك الصيد الصناعي، وضربات السفن، والتلوث الكيميائي والبلاستيكي والضوضاء، وفقدان الموائل وتغير المناخ، تخلق مساراً خطيراً ومميتاً في بعض الأحيان.”

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10527997/Some-humpback-whales-travel-3-700-MILES-mate-study-reveals.html

