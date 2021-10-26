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دراسة: ثلث السائقين يقودون بشكل أكثر خطورة في فصل الشتاء

26 - أكتوبر - 2021
سيارة- تعبيرية

سيارة- تعبيرية

ترجمة "صوت بيروت إنترناشونال"
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يقول ثلث السائقين أنهم يقودون بشكل أكثر خطورة في فصل الشتاء وهم يلومون الظروف الجوية المظلمة والصعبة وإصابتهم بالعمى من المصابيح الأمامية، على كونها السبب في ذلك.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: اعترف الربع أنهم اختبروا تصادماً طفيفاً في أشهر الشتاء، ويرجع ذلك في الغالب إلى وهج المصابيح، وفقاً لاستطلاع طال 1000 من السائقين بواسطة Motorconnect.

وقال ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم ألغوا الخطط الاجتماعية لأنهم لا يريدون القيادة.

ويقول خبير الرؤية الدكتور أندي هيبوورث أنه من الضروري أن يولي الجميع مزيداً من العناية والحذر على الطرق في فصل الشتاء، مضيفاً: “رؤيتنا لا تتكيف مع القيادة الليلية. نحن نتعرض لمصادر متعددة ومكثفة للضوء تخلق انعكاسات ووهج.”

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