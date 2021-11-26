دراسة جديدة تكشف عن سمات شخصية الناس الذين يؤمنون بالأبراج

يميل الأشخاص الذين يؤمنون في علم التنجيم والأبراج إلى أن يكونوا أكثر نرجسية وأقل ذكاء، بحسب ما ‏كشفته دراسة جديدة.‏

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: قام علماء النفس من جامعة لوند بمسح أكثر من 250 ‏شخصاً حول معتقداتهم في علم التنجيم وملامح شخصيتهم.‏

ووجدوا أن‎‏ أولئك الذين لديهم معتقدات قوية سجلوا درجة عالية من النرجسية، ولكن أقلّ في الذكاء.‏ ومع ذلك، وجدوا أيضاً أنّ الإيمان بالأبراج كان مرتبطاً بسمات التوافق والانبساط.‏

قد يكون النرجسيون أكثر عرضة للأبراج لأنهم أكثر “مقاومة للحقائق” ويجدون فيها نداءات التأطير ‏الإيجابية إلى عظمتهم، قال الفريق.‏

أجريت الدراسة من قبل عالم النفس بيتري كاجونيوس من جامعة لوند السويدية وزملائه.‏

كتب الباحثون في دراستهم: “علم التنجيم يزداد شعبية، على الرغم من عدم وجود دعم علمي”.‏ ‏”من غير الواضح لماذا تنشط هذه الممارسة القديمة المتمثلة في دراسة مواقف وحركات الأجرام السماوية، ‏مع الاقتناع بأنها تؤثر على السلوك البشري.”‏

أراد الدكتور كاجونيوس وزملاؤه معرفة ما إذا كان الاعتقاد في علم التنجيم مرتبطاً بأي سمة شخصية ‏معينة.‏ قاموا باستقطاب 264 شخصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجعلهم يكملون سلسلة من الاستبيانات.‏

استكشف الأول مدى إيمان كل مشارك في علم الفلك وما إذا كان يفهم أنه مدعوم بالبحث العلمي.‏ قدمت الأسئلة اللاحقة تقييماً عاماً للشخصية، وفقاً لتصنيف “الخمسة الكبار”، إلى جانب اختبارات محددة ‏لمستويات الذكاء والصفات النرجسية.‏

وكتب الباحثون: “أظهرت النتيجة الرئيسية أنه كلما ارتفعت النرجسية، ربما بشكل مفاجئ، كلما ارتفع ‏الاعتقاد في علم التنجيم”.‏ وإذ تؤكد الدراسة بأنّ هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء هذا الارتباط، فإنّ ‏الفريق لديه بعض الفرضيات التي قد تفسر النتائج التي توصلوا إليها.‏

وأوضحوا: “بما أنّ التنبؤات الفلكية والأبراج تميل إلى أن تكون مؤطرة بشكل إيجابي، هذا يعزز مشاعر ‏العظمة، وبالتالي قد تكون أكثر محببة إلى النرجسيين. “‏

إلى جانب ذلك، لاحظوا التالي:” ترتبط السمات النرجسية بالاعتقاد بأنّ علم التنجيم مدعوم بالعلم، مما يؤدي ‏إلى تكهنات بأنّ النرجسيين قد يكونون عموماً أكثر مقاومة للحقيقة.”‏

بعد السيطرة على جميع المتغيرات التي يحتمل أن تكون مربكة، وجد الفريق أيضاً أنه ” كلما ارتفع مستوى ‏الذكاء، انخفض الاعتقاد بعلم التنجيم.”‏

كما شوهدت ارتباطات إيجابية مماثلة بين الاعتقاد في علم التنجيم ومستويات أعلى من التوافق والانبساط.‏

وقد خلص البحث السابق إلى أنّ الناس أكثر عرضة للإيمان بعلم التنجيم في أوقات الأزمات الشخصية، ‏على أنه حقيقة، وأشار الفريق، يمكن أن يفسر ذلك لماذا يبدو أنّ شعبية العلوم الزائفة آخذة في الارتفاع في ‏الوقت الحاضر.‏

كتب الباحثون: “نحن محاطون حالياً بضغوط مثل تغير المناخ، ومؤخراً، جائحة ‏COVID19‎، مما يجعل ‏الموضوع ذا صلة “.‏ ‏”على الرغم من أنّ احتضان علم التنجيم قد يبدو بريئاً، إلا أنه من الممكن أن يسهل التفكير النقدي ويفضل ‏التحيزات.”‏

علاوة على ذلك، حذروا قائلين:” إنّ الاعتقاد بعلم التنجيم يرتبط مع الاعتقاد في العديد من العلوم الزائفة ‏الأخرى وكذلك مع الاعتقاد في نظريات المؤامرة، مما يدل على أنها قد لا تكون مؤذية كما يعتقد.”‏