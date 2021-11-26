دراسة جديدة تكشف عن سمات شخصية الناس الذين يؤمنون بالأبراج

يميل الأشخاص الذين يؤمنون في علم التنجيم والأبراج إلى أن يكونوا أكثر نرجسية وأقل ذكاء، بحسب ما كشفته دراسة جديدة.
وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: قام علماء النفس من جامعة لوند بمسح أكثر من 250 شخصاً حول معتقداتهم في علم التنجيم وملامح شخصيتهم.
ووجدوا أن أولئك الذين لديهم معتقدات قوية سجلوا درجة عالية من النرجسية، ولكن أقلّ في الذكاء. ومع ذلك، وجدوا أيضاً أنّ الإيمان بالأبراج كان مرتبطاً بسمات التوافق والانبساط.
قد يكون النرجسيون أكثر عرضة للأبراج لأنهم أكثر “مقاومة للحقائق” ويجدون فيها نداءات التأطير الإيجابية إلى عظمتهم، قال الفريق.
أجريت الدراسة من قبل عالم النفس بيتري كاجونيوس من جامعة لوند السويدية وزملائه.
كتب الباحثون في دراستهم: “علم التنجيم يزداد شعبية، على الرغم من عدم وجود دعم علمي”. ”من غير الواضح لماذا تنشط هذه الممارسة القديمة المتمثلة في دراسة مواقف وحركات الأجرام السماوية، مع الاقتناع بأنها تؤثر على السلوك البشري.”
أراد الدكتور كاجونيوس وزملاؤه معرفة ما إذا كان الاعتقاد في علم التنجيم مرتبطاً بأي سمة شخصية معينة. قاموا باستقطاب 264 شخصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجعلهم يكملون سلسلة من الاستبيانات.
استكشف الأول مدى إيمان كل مشارك في علم الفلك وما إذا كان يفهم أنه مدعوم بالبحث العلمي. قدمت الأسئلة اللاحقة تقييماً عاماً للشخصية، وفقاً لتصنيف “الخمسة الكبار”، إلى جانب اختبارات محددة لمستويات الذكاء والصفات النرجسية.
وكتب الباحثون: “أظهرت النتيجة الرئيسية أنه كلما ارتفعت النرجسية، ربما بشكل مفاجئ، كلما ارتفع الاعتقاد في علم التنجيم”. وإذ تؤكد الدراسة بأنّ هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف الأسباب الكامنة وراء هذا الارتباط، فإنّ الفريق لديه بعض الفرضيات التي قد تفسر النتائج التي توصلوا إليها.
وأوضحوا: “بما أنّ التنبؤات الفلكية والأبراج تميل إلى أن تكون مؤطرة بشكل إيجابي، هذا يعزز مشاعر العظمة، وبالتالي قد تكون أكثر محببة إلى النرجسيين. “
إلى جانب ذلك، لاحظوا التالي:” ترتبط السمات النرجسية بالاعتقاد بأنّ علم التنجيم مدعوم بالعلم، مما يؤدي إلى تكهنات بأنّ النرجسيين قد يكونون عموماً أكثر مقاومة للحقيقة.”
بعد السيطرة على جميع المتغيرات التي يحتمل أن تكون مربكة، وجد الفريق أيضاً أنه ” كلما ارتفع مستوى الذكاء، انخفض الاعتقاد بعلم التنجيم.”
كما شوهدت ارتباطات إيجابية مماثلة بين الاعتقاد في علم التنجيم ومستويات أعلى من التوافق والانبساط.
وقد خلص البحث السابق إلى أنّ الناس أكثر عرضة للإيمان بعلم التنجيم في أوقات الأزمات الشخصية، على أنه حقيقة، وأشار الفريق، يمكن أن يفسر ذلك لماذا يبدو أنّ شعبية العلوم الزائفة آخذة في الارتفاع في الوقت الحاضر.
كتب الباحثون: “نحن محاطون حالياً بضغوط مثل تغير المناخ، ومؤخراً، جائحة COVID19، مما يجعل الموضوع ذا صلة “. ”على الرغم من أنّ احتضان علم التنجيم قد يبدو بريئاً، إلا أنه من الممكن أن يسهل التفكير النقدي ويفضل التحيزات.”
علاوة على ذلك، حذروا قائلين:” إنّ الاعتقاد بعلم التنجيم يرتبط مع الاعتقاد في العديد من العلوم الزائفة الأخرى وكذلك مع الاعتقاد في نظريات المؤامرة، مما يدل على أنها قد لا تكون مؤذية كما يعتقد.”