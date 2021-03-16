دراسة جديدة ... غابات الأمازون المطيرة قد تجعل الاحترار العالمي أسوأ

وجدت دراسة أن غابات الأمازون المطيرة تنفث الآن غازات دفيئة أكثر مما يمكنها تخزينه.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يظهر التحليل أن التأثير الصافي على بيئة الغابات المطيرة الاستوائية، وهي المكان الأكثر تنوعاً بيولوجياً في العالم، أصبح سلبياً نتيجة للأعمال البشرية.

أدت إزالة الغابات والحرائق غير القانونية وتربية الماشية إلى زيادة الفيضانات وحالات الجفاف المتكررة ، مما يعني أن الغابة تقذف الآن مستويات أعلى من الميثان وأكسيد النيتروز مما تمتص ثاني أكسيد الكربون.

ومما يثير القلق أن النتائج تشير إلى أن غابات الأمازون المطيرة قد تجعل الاحترار العالمي أسوأ ، بدلاً من المساعدة في التخفيف منه.

كان ثاني أكسيد الكربون محور معظم الأبحاث السابقة في تأثير الأمازون على ظاهرة الاحتباس الحراري لأنه أكثر غازات الدفيئة وفرة في الغلاف الجوي، فيما تعتبر منطقة الأمازون أكبر “حوض كربون” في العالم.

لذلك ، تمّ وضع دورة الكربون بقوة في قلب المناقشة المحيطة بأزمة المناخ المستمرة.

ومع ذلك ، فإن الميثان وأكسيد النيتروز، تعتبر مواد كيميائية أكثر قوة بكثير، ولها عمر أقصر وتحدث في مستويات أقل بكثير.

نظرت دراسة أولى من نوعها في جميع العوامل التي قد تؤثر على انبعاثات جميع غازات الدفيئة ووجدت أن الأمازون قد تحولت بشكل عام من كونها جزءاً من الحل ، إلى جزء من المشكلة.

تم تكليف الباحثين الممولين من قبل National Geographic بتحليل البيانات الموجودة مسبقاً حول التأثير البيئي لغابات الأمازون المطيرة.

تم جمع فريق من أكثر من 30 عالماً ونشرت نتائجهم مؤخراً في مجلة Frontiers in Forests And Global Change.

يقولون أنه بسبب تعقيد النظام البيئي للأمازون ، فإن التنبؤات والنماذج صعبة الإنشاء، وبالتالي فهي تتمتع بمستويات عالية من عدم الدقة.

وكتبوا في الدراسة: “نستنتج أن الاحترار الحالي من العوامل غير ثاني أكسيد الكربون (وخاصة الميثان وأكسيد النيتروز) في حوض الأمازون تعوض إلى حد كبير، وتتجاوز على الأرجح ، الخدمة المناخية التي يوفرها امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي”.

كما وجدوا أن غالبية التأثير البشري في المنطقة أدى إلى تفاقم الوضع.

كما شرحوا في الدراسة، أن العدد الهائل من الأشجار في الغابة يمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء بينما تحوله أوراق الشجر إلى طاقة عن طريق التمثيل الضوئي (photosynthesis).

على سبيل المثال ، يقول الباحثون أن الأمازون “هي واحدة من أكبر مجمعات الكربون في النظام البيئي على الأرض” وتخزن ما يصل إلى 200 جيجاتون من الكربون ، أي ما يعادل جميع انبعاثات الكربون التي ينتجها البشر لمدة خمس سنوات. (واحد gigatonne يعادل 1000000000 طن.)

ومع ذلك ، فإن النظام البيئي المعقد يؤدي إلى العديد من التأثيرات غير المتوقعة.

على سبيل المثال ، تنبعث من أشجار الأمازون وحدها، 3.5 في المائة من جميع الميثان العالمي عبر مجموعة متنوعة من الطرق.

إحدى الآليات التي تفسر ذلك هي أن الحوض غالباً ما يفيض ، وهذا يؤدي إلى ارتفاع المياه فوق الأشجار.

وبالتالي يتم تحرير البكتيريا الموجودة في التربة التي تصنع الميثان من منزلها تحت الأرض ثم يتم توجيه الغاز الذي تصنعه مباشرة إلى الغلاف الجوي.

يعتبر الميثان حوالي 80 مرة أكثر كفاءة في احتجاز الحرارة في الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون.

كما ترتفع انبعاثات الميثان في منطقة الأمازون بسبب الأشجار التي يتم تطهيرها بشكل غير قانوني لتوفير مساحة لمزارع الماشية.

تمتلئ هذه المناطق الشاسعة بآلاف الأبقار التي تنتج كميات كبيرة من غازات الدفيئة عبر انتفاخ بطنها.

ونتيجة لهذه الآليات ، يقول الباحثون: “إن التركيز المستمر على مقياس واحد (أي امتصاص الكربون وتخزينه) غير متوافق مع الجهود الحقيقية لفهم وإدارة الكيمياء الحيوية للمناخ في حوض الأمازون سريع التغير.”

ويقول الباحثون أنه لا يزال عكس الضرر الذي لحق بالأمازون ممكناً ، عبر اتخاذ إجراءات مثل وقف استخدام النفط والفحم والوقود الأحفوري.

ومع ذلك ، فإن الإجراء الوحيد الذي يجب القيام به، لكي تبقى الأمازون رصيداً مناخياً وليس آفة، هو التوقف عن إزالة الغابات.

وقالت الكاتبة المشاركة في الدراسة فيونا سوبر ، وهي أستاذة مساعدة في جامعة ماكجيل ، لـ Nat Geo: “لدينا هذا النظام الذي اعتمدنا عليه لمواجهة أخطائنا ، وقد تجاوزنا بالفعل قدرة هذا النظام على تقديم خدمة موثوقة.