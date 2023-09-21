دراما خلافة روبرت مردوخ تصل إلى نهايتها

بعد مرور أربعة أشهر على نهاية المسلسل التلفزيوني الشهير الخلافة (Succession)، يبدو أن مصادر إلهام الحياة الواقعية للمسلسل قد وصلت إلى نهاية دراما الخلافة الخاصة بهم، وفق ما ورد في موقع BBC.

عندما ظهر كاتب الخلافة جيسي أرمسترونغ في مهرجان أدنبره التلفزيوني الشهر الماضي، أكد ما يعرفه معظم الناس بالفعل: كانت أسرة مردوخ مصدر الإلهام الأصلي لقصته عن الصراعات الوحشية على السلطة والطعن في الظهر داخل عائلة أحد أقطاب الإعلام.

وقال أرمسترونغ إنه غير شخصياته بشكل كبير واعتمد أيضًا على عائلات كبرى أخرى مثل تلك التي يرأسها سمنر ريدستون وروبرت ماكسويل.

لكن أوجه التشابه الأساسية بين شخصيات الخلافة وعائلة مردوخ تظل جذابة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.

بطريرك هائل وحاسم وشيخوخة، ثلاثة أطفال بالغين يتنافسون على منصب في الشركة العائلية، إمبراطورية إعلامية تكافح من أجل التكيف والبقاء في العصر الرقمي.

منذ الستينيات، قام روبرت مردوخ ببناء شركة نيوز كوربوريشن وتحويلها إلى شركة عملاقة تمتد على مستوى العالم ذات تأثير سياسي وتأثير عام قوي. وشملت الصحف مثل صن آند تايمز في المملكة المتحدة، وصحيفة وول ستريت جورنال وفوكس نيوز في الولايات المتحدة، واستوديو أفلام هوليوود 20th Century Fox.

وكان رؤساء الوزراء والرؤساء المحتملون يتوددون إلى مردوخ نفسه، الذين اعتقدوا أن مباركته يمكن أن تزيد فرصهم الانتخابية أو تحطمها. وسار على خطاه الأطفال إليزابيث ولاتشلان وجيمس.

قام والدهم بإعداد الصبيين للمنصب الأعلى، وفقًا لمحرر صحيفة صنداي تايمز السابق أندرو نيل.

وقال لفيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لعام 2020 بعنوان “صعود سلالة مردوخ”: “كانت الأسرة دائمًا مهمة جدًا بالنسبة لروبرت مردوخ، خاصة من وجهة نظر تشكيل سلالة”.

يتذكر نيل تناول العشاء مع روبرت في إحدى ليالي السبت في منتصف الثمانينات بعد إرسال صحيفة صنداي تايمز إلى المطابع. وكان لاتشلان وجيمس، في سن المراهقة، هناك أيضًا.

وقال: “كان الحديث آنذاك يدور حول كيفية بناء شركة لهم. وكان يحب أن يلعب بينهم ضد بعضهم البعض ليرى كيف سيبقون على قيد الحياة.

“لقد أراد دائمًا أن يتولى أحد أبنائه على الأقل المسؤولية عنه”.

لم تكن إليزابيث مدرجة في تخطيط الخلافة في ذلك الوقت. وقال نيل لبودكاست أمريكانو الخاص بـ Spectator في وقت سابق من هذا العام: “لم يكن يعتقد حقاً أن النساء قادرات على فعل هذا النوع من الأشياء. أعتقد أنه مع مرور الوقت ربما غير رأيه”.

من جانبها، قالت إليزابيث في عام 2012 إنها قالت “ليس لديها أي طموح على الإطلاق” لخلافة والدها. وكانت مديرة إدارية لشركة Sky Networks، المملوكة جزئيًا لشركة News Corp، لكنها تركتها لتؤسس شركة

الإنتاج التلفزيوني الناجحة الخاصة بها، Shine، في عام 2000. وقد اشترتها News Corp في عام 2011.

كان جيمس لسنوات عديدة الوريث الواضح. حيث شغل عددًا من المناصب العليا في إمبراطورية والده بما في ذلك رئيس فرع الصحف في لندن ورئيس هيئة الإذاعة الفضائية بي سكاي بي.

ولكن بعد أن اجتاحت فضيحة اختراق الهاتف الشركة في عام 2011، مما دفع روبرت إلى إغلاق صحيفة نيوز أوف ذا وورلد، استقال جيمس من نيوز إنترناشيونال وبي سكاي بي.

تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة 21st Century Fox من والده في عام 2015. لكن شركة ديزني اشترت هذا الاستوديو في عام 2019، وفي العام التالي استقال جيمس من مجلس إدارة شركة News Corp بسبب “خلافات” تحريرية.

وعلى وجه الخصوص، لم يخفِ استياءه من الاتجاه اليميني الذي تسلكه قناة فوكس نيوز ومن تغطية وسائل الإعلام التابعة لوالده لتغير المناخ.

وقد مهد ذلك الطريق أمام لاتشلان، الذي كان أول من انضم إلى مجلس إدارة الشركة العائلية عندما أصبح مديرًا تنفيذيًا في عام 1996، بعد أن عمل سابقًا في صحف مردوخ ومحطات التلفزيون في أستراليا.

لكنه غادر فجأة في عام 2005 وعاد إلى أستراليا. ومع ذلك، عاد إلى العائلة بعد عقد من الزمن، وأصبح رئيسًا تنفيذيًا لشركة 21st Century Fox ورئيسًا لشركة News Corp، إلى جانب والده.

وقال بريان ستيلتر، مراسل فانيتي فير الخاص، لبي بي سي نيوز بعد إعلان الخميس: “لقد كان من الواضح منذ عقد من الزمن أن لاتشلان هو الابن المختار. يشعر جيمس مردوخ بالاشمئزاز مما يبث على قناة فوكس نيوز في الولايات المتحدة. لقد ابتعد عن الشركات. لذلك ظل لاتشلان في الصف لفترة من الوقت، لكنه كان دائمًا يتقاسم السلطة مع والده”.

في أبريل، نشرت مجلة فانيتي فير كشفًا عن الاقتتال الداخلي بين أفراد الأسرة، زعمت فيه أن قطب الأعمال المسن والمريض “كان مشغولًا بمسألة خلافته”.

وكتب غابرييل شيرمان في المجلة: “كان مردوخ يعتقد أن الصراع الدارويني سينتج الوريث الأكثر كفاءة”. وأضاف: “خط الصدع المركزي يظل هو الصدع بين جيمس ولاتشلان”.

حتى أن المقال زعم أن لاتشلان اشتبه في أن جيمس يغذي قصصًا لكتاب سيناريو الخلافة، وأن تسوية الطلاق بين روبرت وجيري تضمنت نصًا على أنها لا تستطيع تقديم أفكار قصة لكتاب العرض.

في وقت سابق من هذا العام، قال جيسي أرمسترونغ إن الأشخاص الذين يشككون في مصدر الإلهام لقصصه تساءلوا “هل همس آل مردوخ في أذنك”؟ فأجاب: “لا، نحن نقرأ مجلة فانيتي فير – إنهم يتشاجرون على الصفحات… ولست بحاجة للذهاب لتناول الغداء مع هؤلاء الأشخاص”.

كما هو الحال في الخلافة، هناك شقيق آخر كان أقل مشاركة في وسائل الإعلام. على النقيض من لوجان روي، لدى مردوخ أيضًا ابنان آخران أصغر سنًا بكثير، في أوائل العشرينات من عمرهما.

كما نقلت فانيتي فير عن مصدرين قولهما إن جيمس كان ينتظر وقته حتى يتمكن هو وأخواته من انتزاع السيطرة من لاتشلان بعد رحيل روبرت. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين في فوكس للمجلة: “سينضم جيمس وليز وبرودنس إلى قواهم وسيتولون إدارة الشركة”.

وكما هو الحال مع برنامج تلفزيوني ناجح يمكن أن يعود في جزء ثانٍ أو تكملة له في السنوات المقبلة، فإن دراما مردوخ قد لا تنتهي.