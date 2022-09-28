درة تستعد لعرض مسلسل "المتهمة".. اليكم التفاصيل

كشفت النجمة درة موعد عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “المتهمة”، والذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

وشاركت درة متابعيها بـ برومو المسلسل عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة: “مسلسل المتهمة في أكتوبر المقبل، وانهالت عليها التعليقات من متابعيها لتهنئتها بالمسلسل”.

وغلب على البرومو طابع الإثارة والغموض حيث ظهرت درة وهي في المستشفى وعلى وجهها أثار من الضرب والتعذيب، كما ظهرت في إحدى لقطات البرومو وهي تتعرض للتعذيب والخطف.

ويذكر أن، مسلسل المهتمة يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم عادل كرم، أسامة عباس، علي الديب، دياب، محمود غريب ومن تأليف وإخراج تامر نادي.

وحققت درة نجاحا كبيرا بفيلم “الكاهن” والذي ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حسين فهمي، إياد نصار، جمال سليمان، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج عثمان أبو لبن، بالإضافة إلى فيلم “جدران” بالتعاون مع نيقولا معوض، هند عبدالحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، وحنان سليمان ومن تأليف هيثم مصطفى الدهان ومن إخراج محمد بركة.