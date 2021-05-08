الأحد 26 رمضان 1442 ﻫ - 9 مايو 2021 |
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درة تشعل مواقع التواصل بعباءة رمضانية في عزومة إفطار

منذ 8 ساعات
الفنانة درة

الفنانة درة

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بإطلالتها الرائعة ، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور الفنانة التونسية درة في أول حفل إفطار تقيمه مع زوجها رجل الأعمال المصري، هاني سعد، داخل منزلهما.

وحضر حفل الإفطار عدد من الفنانين، أبرزهم يسرا وليلى علوي والسيناريست تامر حبيب وخالد الصاوي وزوجته وبشرى ونيللي كريم.

وارتدت درة في حفل الإفطار عباءة زرقاء سماوية اللون مطبوع عليها اسمها بخط عربي مع فراشات ذهبية، من تصميم الغانجا.

يشار إلى أن درة التونسية شاركت في موسم دراما رمضان 2021 في مسلسل “بين السما والأرض”، الذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان، وكان مكونا من 15 حلقة، وهو عن قصة لأديب نوبل الراحل، نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة وأحمد بدير وأحمد رزق ونجلاء بدر ويسرا اللوزي ومحمد ثروت.

وكانت الفنانة درة احتفلت بزواجها من هاني سعد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وشاركت وقتها صورا لها من حفل عقد قرانها على عريسها المهندس المعماري المصري، هاني سعد، الذي تم في مدينة الجونة.

واقتصر الحضور في عقد قران درة على الأهل وعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

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