درة تعلق على فيلم "الإنس والجن".. أحلى فيلم رعب شاهدته في حياتي

أكدت الفنانة التونسية درة أن تجربتها في فيلم «جدران» ناجحة خاصةً وأنه يعرض على منصة مصرية تنافس عالميًا، وتبحث عن أفكار خارج الصندوق وبطريقة مختلفة عن الدراما التقليدية.

وأضافت درة خلال حوارها إلى برنامج «It’s Showtime»، أن وجود منصات للعرض لا ينفي وجود القنوات والسينما لأن لها جمهورها، مشيرةً إلى أن تقديم الرعب في الأعمال الفنية يتم الآن بطرق مختلفة أهمها بالنسبة إليها قوة القصة والدراما والتنفيذ المتقن.

لفتت إلى أنها لا تحب أفلام الرعب التي تكون بلا هدف بل التي تحمل قصة، متابعة أنه كان أمرًا ممتعًا أن تمثل دورًا خارج أي نمط قدمته من قبل، حيث اعتمد الفيلم على الرعب من خلال نظرات العين بدون الاعتماد على مؤثرات خارجية أو مكياج وهذا نوع أصعب من الرعب بالنسبة إليها.

رأت الفنانة درة، أن فيلم «الإنس والجن» هو أحلى فيلم رعب شاهدته في حياتها ويخفيها بشكل كبير جدًا رغم أنه لا يضم إبهار بصري كبير، ولكن في ذلك الوقت لم تتوفر إمكانيات الجرافيكس الموجودة حاليًا، ورغم ذلك لازال الفيلم يحتفظ بمكانته.