درة ناعية صلاح السعدني: من كبار أعمدة الفن المصري والعربي

حرصت الفنانة التونسية درة زروق، على نعي الفنان القدير صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، من عمر ناهز 81 عامًا.

وكتبت درة من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “رحل واحد من كبار أعمدة فن التمثيل المصري والعربي أدواره عاشت في وجداننا العمدة سليمان غانم وحسن ارابيسك وداعا النجم الكبير صلاح السعدني الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. وخالص العزاء لأسرته وابنه الصديق النجم أحمد السعدني”.

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، أعلن عن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني ظهر اليوم الجمعة.

وتمكن «عمدة الدراما» صلاح السعدني أن يقنع الجمهور بالشخصيات التي قدمها عبر الشاشة، حيث كان يعتمد على التحكم في تعبيرات وجهه وصرخاته، ما جعل الجمهور يحفظ لزماته، ويستمتع بحركاته العفوية.

ولد الفنان الكبير صلاح السعدني، لأسرة ذات أصول ريفية، وحصل على بكالوريوس الزراعة، وهو الصديق المقرب للفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية.

وكان آخر أعمال الفنان صلاح السعدني مسلسل “القاصرات”، إنتاج 2013، دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.