دريد لحام يصاهر هذا الفنان السوري

بعد نحو 40 عامًا، يعود الفنانان السوريان دريد لحام وأسامة الروماني لعمل مشترك يجمعهما في في مسلسل “على قيد الحب” الذي بدأت عمليات تصوير أولى مشاهده.

وفي التفاصيل، فإنّ المسلسل الجديد من إخراج باسم السلكا، ونص الكاتب فادي قوشقجي، ومن إنتاج “إيمار الشام”، التي أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المسلسل سيتم عرضه في رمضان القادم.

ويشارك في المسلسل نخبة من الفنانين ونجوم الدراما السورية، ومنهم: سلوم حداد، وصباح الجزائري، ونادين خوري، وفاء موصللي، وجرجس جبارة.

يجسد لحام شخصية أمين، ويجسد الروماني شخصية حسان، وهما صديقان عتيقان، تمتد صداقتهما لأكثر من أربعة عقود، وتكللت علاقتهما بالمصاهرة، حتى أصبحت عائلتاهما عائلة واحدة، تجمع بين أفرادها المودة.

ومن بين الفنانين المشاركين في العمل: مهيار خضور، عاصم حواط، مديحة كنيفاتي، يزن خليل، هافال حمدي، ترف التقي، علا سعيد، ريام كفارنة، نسرين فندي، روعة ياسين، ليث مفتي، محمد قنوع، معن عبد الحق، جلال شموط، علاء قاسم، وآخرون.