دفعة معنوية كبيرة لإيفرتون مع عودة بيكفورد لمواجهة ساوثامبتون

قال فرانك لامبارد مدرب إيفرتون إن حارس المرمى جوردان بيكفورد سيكون لائقا لمواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم (السبت 29-9-2022) بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وتعرض بيكفورد (28 عاما) للإصابة خلال قمة مرسيسايد أمام ليفربول في وقت سابق هذا الشهر وغاب عن مواجهة وست هام يونايتد في الدوري وكذلك عن مباراتي إنجلترا في دوري الأمم أمام إيطاليا وألمانيا.

وقال لامبارد للصحفيين اليوم الخميس ردا على سؤال عما إذا كان بيكفورد سيكون متاحا “نعم. إنها أنباء طيبة”.

وأضاف لامبارد أن مشاركة دومينيك كالفرت-لوين في المباراة محل تقييم حيث يتطلع المهاجم إلى الظهور لأول مرة هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة في الركبة قبل المباراة الافتتاحية في الدوري أمام تشيلسي في أغسطس آب.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي تم استبعاده في البداية لمدة ستة أسابيع، خمسة أهداف في الدوري في 17 مباراة خلال موسم 2021-2022 الذي طاردته خلاله الإصابات.

وقال لامبارد “بالنسبة لدومينيك، نسعى للتأكد من أنه سيعود بأفضل لياقة وحالة ممكنة.

“نبحث دائما عن أفضل طريقة لجعل دومينيك جاهزا والحفاظ على لياقته، لأننا نعرف مستوى اللاعب”.

ويحتل إيفرتون المركز 13 في الدوري بسبع نقاط من نفس العدد من المباريات.