دفعة واحدة.. 8 لاعبين ضحية الميركاتو الصيفي في برشلونة

يواصل نادي برشلونة الاستعداد للموسم القادم للمنافسة في جميع البطولات والعودة لمنصات التتويج، وسيكون عليه القيام بثورة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذا ما أراد استقدام اللاعبين الكبار لصفوف الفريق.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن برشلونة على استعداد للاستغناء عن 8 لاعبين مرة واحدة في الميركاتو الصيفي المقبل.

صحيفة “آس” ذكرت أن برشلونة ينوي الاستغناء عن 8 لاعبين وهم الحارس نيتو وسيرجي روبرتو وكليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي وأوسكار مينجوزا وريكوي بويج ومارتن برايثويت ولوك دي يونج.

الهدف من تلك الثورة هو خفض فاتورة الأجور من أجل توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع نجوم كبار على غرار المصري محمد صلاح نجم ليفربول أو رافينها جناح ليدز يونايتد، فضلا عن ثنائي دفاع تشيلسي، الدنماركي أندرياس كريستنسن والإسباني سيزار أزبيليكويتا، إلى جانب الإيفواري فرانك كيسي نجم ميلان.

ويحيط الغموض بمستقبل محمد صلاح في ظل رفضه تجديد عقده مع ليفربول بالشروط المالية التي وضعتها إدارة النادي، فيما تشير تقارير صحفية إلى توصل رافينها لاتفاق على الانتقال إلى برشلونة، في انتظار المفاوضات مع ليدز يونايتد.

ويعد ضم كريستنسن وأزبيليكويتا ليس بالصعب على برشلونة في ظل نهاية عقودهما في الصيف، ووجود أزمة كبيرة بنادي تشيلسي بسبب العقوبات الموقعة على النادي نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وإلى جانب هؤلاء الـ8، لم يحسم أيضا الفرنسي عثمان ديمبلي موقفه النهائي من تجديد عقده مع برشلونة الذي ينتهي في الصيف، وإن كانت الأمور تبقى مفتوحة بالنسبة للاعب سواء بالبقاء أو الرحيل.

ويأمل برشلونة في ثورة تعاقدات رغم ظروفه المالية الصعبة، وذلك لإعادة فريق الكرة إلى المنافسة بقوة في المحافل المحلية والقارية.