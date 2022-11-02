دنيا بطمة ترفض مقارنتها بـ شيرين: كرامتي فوق كل شيء

يعاني الوسط الفني اليوم من العديد من المشاكل الشخصية التي تلاحق الفنانين وفي طليعة الاخبار كانت الفنانة شيرين وازمتها الاخيرة مع طليقها حسام حبيب، لتدخل الفنانة المغربية دنيا بطمة في الصراع الزوجي بحيث اعلنت عن خلافها مع زوجها المنتج محمد الترك.

وفي تصريح على هامش حفل لها في المغرب، رفضت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقارنتها بالمطربة شيرين عبد الوهاب في الأزمة التي تعرضت كلا منهن لها مؤخرًا.

وقالت دنيا بطمة خلال اللقاء: “شيرين فنانة محبوبة وكبرت على أغاني جرح تاني وكبرت عليها أنا بصراحة، وكنت بتعجبني أنا بزاف (كثيراً) وبتابع ألبوماتها”.

وأضافت: “كنت أتمنى عمرها ما تنداس بالرجل وأتمنى أنها تكون إنسانة قوية، أتمنى لها يا رب الشفاء وترجع لجمهورها لأن جمهورها هو السند بعد الله سبحانه وتعالى وأسرتها، أتمنى أنها ترجع لعقلها إن شاء الله”.

ونّوهت إلى رفضها الوصول إلى ما وصلت إليه عبدالوهاب، مضيفةً: “أنا ما أقدرش، كرامتي فوق كل شيء، إلا كرامتي أنها تتهان وتندس مقدرش وما اسمحش هذا الشيء”.

ويُذكر أن الخلافات بين المنتج البحريني محمد الترك وبطمة اندلعت منذ أشهر عدة، وصولاً إلى رفعها دعوى طلاق لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ودعوى أخرى بالتشهير والقذف، بالإضافة إلى دعوى ارتكاب الخيانة الزوجية، واتهامات علنية ضده بالسرقة والتعنيف المنزلي.

وكانت دنيا بطمة قد خرجت عن صمتها وتحدثت عن أزمتها وأسباب طلبها الطلاق.

وفي بث مباشر عبر حسابها على انستغرام، قالت دنيا بطمة إنها كانت تتعرض للعنف الجسدي على يد زوجها الذي وصفته بأنه كان سببا كافيا لطلب الطلاق.

وأضافت دنيا بطمة باكية أن محمد الترك كان يشرب الخمر ويحرض على الدعارة حيث تواجد برفقة فتاة في منزله بغيابها، واتهمته أيضا بالسرقة بعد أن أهدى الفتاة عطرها الخاص وخلخالها الذهبي.