دنيا سمير غانم تعتذر عن المشاركة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

اعتذرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عن المشاركة في فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، و تكريمها كشخصية الدور الخامس.

وقدمت غانم اعتذار رسمي لإدارة المهرجان، وذلك بسبب الحالة الصحية الحرجة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقررت إدارة المهرجان تعويض غياب دنيا سمير غانم في حفل الافتتاح المقرر عقده اليوم الاربعاء، 23يونيو/حزيران، بحضور ومشاركة عدد من نجوم الفن والنقد، بتكريم الممثلة الفرنسية الشهيرة ماشا ميريل، مع اقتراح بنقل تكريم المخرجة ساندرا نشأت المخرجة والكاتبة الفلسطينية نجوى نجار من حفل الختام إلى حفل الافتتاح.

وكانت إدارة المهرجان قد اصدرت بياناً رسمياً لتأكيد تكريم دنيا سمير غانم، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلا عن كونها من أهم نجمات جيلها اللاتي قدمن أعمالا مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد، وكان من المفترض أن تقام ندوة خاصة عن المسيرة الفنية للفنانة في اليوم التالي للمهرجان.

وأكد رئيس المهرجان، محمد عبد الخالق، إن دنيا سمير غانم واحدة من أهم المواهب الموجودة في السينما المصرية، ونجحت خلال سنوات قليلة في تقديم أعمال مهمة حظيت بإعجاب الجمهور، مضيفاً أن أعمالها على الشاشة الفضية كان لها صدى إيجابي على المستوي النقدي، مثل “كباريه” و”الفرح” ، و”إكس لارج”.

واوضح انها لفتت الأنظار بأدائها المتنوع أمام عدد كبير من نجوم السينما المصرية في أفلام حققت نجاحا تجاريًا كبيرًا، مثل “لف ودوران” و”إكس لارج” مع أحمد حلمي، و”يا أنا يا خالتي” مع محمد هنيدي، و”طير انت” و”لا تراجع ولا إستسلام” مع أحمد مكي، و”365 يوم سعادة” مع أحمد عز.

وقال مدير المهرجان، الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، أن : “اختيار دنيا سمير غانم لتكريمها في الدورة الخامسة، يأتي من منطلق الاحتفاء بنجمات السينما الشابات اللاتي يحملن على عاتقهن مسؤولية تطور وازدهار السينما المصرية في السنوات المقبلة، ليواصلن المسيرة التي بدأتها النجمات المصريات منذ مطلع القرن العشرين”.

ولفت أبو العلا إلى أن دنيا تعتبر نموذجًا للفنانة الشاملة القادرة على تقديم كافة الأدوار، كما أن عطائها الفني لم يتوقف على شاشة السينما فقط، حيث تألقت في الدراما التليفزيونية وأصبحت واحدة من أهم نجماتها، من خلال مسلسلات ناجحة مثل “نيللي وشريهان” و”لهفة” و”في اللا لا لاند” و”بدل الحدوتة تلاتة”.