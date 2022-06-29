دنيا سمير غانم تغادر سباق أفلام عيد الأضحى 2022

خرج فيلم “تسليم أهالي”، للفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، بشكل رسمي من سباق أفلام موسم عيد الأضحى 2022، رغم التنويه مؤخراً عن عرضه واستكمال تصوير البوستر الرسمي والدعاية، ليتواصل تأجيل عرض أعمال دنيا، حيث غادرت موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 في اللحظات الأخيرة، بعد تأجيل عرض مسلسلها “عالم موازي”.

وقال مصدر خاص إلى أن صناع فيلم “تسليم أهالي” للنجمة دنيا سمير غانم، قرروا تأجيل عرضه لموعد غير محدد، ولكن من المنتظر أن يتم طرحه خلال موسم صيف 2022؛ أي بعد عيد الأضحى بأسابيع قليلة، وسيتخذ القرار النهائي وفقاً لما تحققه أفلام العيد من إيرادات.

تدور أحداث فيلم “تسليم أهالي” حول زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن تتحول حياتهما إلى جحيم بعد ظهور امرأة وملاحقتها لهما في كل مكان.

الفيلم يشهد مشاركة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر ظهور لها، حيث انتهت من تصوير مشاهدتها قبل الأزمة الصحية التي انتهت بوفاتها، والعمل تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلاوي.

ومن المنتظر أن تتفرغ دنيا سمير غانم في الفترة القادمة لبروفات المسرحية الكوميدية “‘روحي أنا”، تأليف كريم سامي “كيمز”، وأحمد عبدالوهاب، ويشارك في البطولة كل من: علي ربيع، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف، حسب تصريحات لمؤلفي المسرحية لبرنامج it’s show time، على قناة cbc.

وكانت دنيا توقفت عن العمل الفنى لمدة عام تقريباً؛ حزناً على والديها الراحليْن دلال عبدالعزيز وسمير غانم.

يذكر أن دنيا كان من المفترض أن تشارك في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 ببطولة مسلسل “عالم موازي”، ولكن تم سحب المسلسل في اللحظات الأخيرة، وكشف المنتج والفنان هشام جمال عن الأسباب الحقيقية لتأجيل عرض “عالم موازي”، مؤكداً أنه تحمل خسارة كبيرة كمنتج، ولكن دنيا أيضاً تحملت خسائر نفسية كبيرة.