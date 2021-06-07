دنيا سمير غانم تكشف عن حالة والدتها الصحية

في أول تعليق للفنانة دنيا سمير غانم على مواقع التواصل الاجتماعي منذ وفاة والدها قبل نحو 3 أسابيع. كشفت الفنانة دنيا عن حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وأشارت دنيا في منشور لها على صفحتها في فيسبوك، إلى أن والدتها لا تزال في العناية المركزة، وأنها بحاجة لدعاء محبيها، موجهةً شكر العائلة لكل من وقف معها في محنتها، لا سيما بعد وفاة والدها.

يشار إلى ان دنيا وشقيقتها ايمي ظهرتا قبل أيام قليلة لأول مرة منذ دخول والدتهم إلى المستشفى، وذلك خلال زيارتهما إلى قبر والدهما الراحل، وقراءة الفاتحة له برفقة زوجيهما.

في ذات السياق، أكدت دنيا أن حالة والدتها حالياً لا تسمح بإبلاغها بخبر وفاة والداها، مضيفةً: “والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا و مخلينا نقدر نقف علي رجلينا عشان نساعد مامي هي لسة في العناية المركزة و ماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا و يرحم بابي و يصبرنا علي فراقه و يشفي مامي يا رب”.

يشار إلى أن زوج دنيا، الإعلامي المصري رامي رضوان قد أكد في وقتٍ سابق، أن الفنانة “دلال عبد العزيز” لا تعلم بوفاة زوجها، وأن ابنتيها لم ترتديا ثياب الحداد على والدهما كي لا تشعرانها بوجود أي مكروه لحق بزوجها، مشيراً إلى أن كافة أفراد العائلة يتحاشون الإجابة على أسئلتها المتكررة عن حالة زوجها الراحل.