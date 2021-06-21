دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل في عيد الأب

وجهت دنيا سمير غانم، كلمات مؤثرة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، وذلك تزامنا مع مرور شهر على وفاته، واحتفالا بعيد الأب الذي يوافق اليوم الاثنين 21 يونيو.

ونشرت دنيا صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: “كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم، بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي، ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي”.

يذكر أن الفنان سمير غانم توفي قبل شهر تقريبا بعد صراع مع المرض، وتم دفنه في مقابر أسرته بمدينة نصر وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.

وتوفي الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز الـ 84 عاما يوم 20 مايو الماضي.

وكانت الحالة الصحية للفنان سمير غانم، قد تدهورت قبل وفاته، وتم نقله على إثرها إلى أحد مستشفيات المهندسين، بسبب مشاكل صحية في الكلى، علاوة إلى إصابته بفيروس كورونا المستجد.