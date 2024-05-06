دهس شاباً وقتله.. مغني مصري في ورطة

بعد اتهامه بقتل شخص بعد دهسه بسيارته على الطريق الدائري وضبطه، أمرت نيابة الطالبية بالجيزة، الاثنين، بعرض مغني المهرجانات عصام صاصا، على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.ظ.

جاء القرار للتأكد من تعاطي عصام صاصا لأية مواد مخدرة أثناء قيادته السيارة من عدمه، إذ كان يسير بسرعة فائقة، وفق شهود العيان بمحضر الشرطة المرفق بتحقيقات النيابة.

كما انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من الإدارة العامة للمرور لفحص سيارة عصام صاصا، وإعداد تقرير فني، لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أفادت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية، أن المطرب أثناء قيادته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته، وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة، ونقلت سيارة الإسعاف الشاب المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عصام صاصا للوقوف على ملابسات الحادث، وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

كما طلبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسبابه، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.