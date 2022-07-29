دورتموند يستهل الموسم بثلاثية نظيفة على ميونيخ 1860 بكأس ألمانيا

دشن بروسيا دورتموند بداية ناجحة لموسمه، بفوزه 3-صفر على مضيفه ميونيخ 1860 في الدور الأول لكأس ألمانيا لكرة القدم الجمعة وذلك قبل أسبوع من انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني.

وضعت الأهداف الثلاثة التي سجلها الفريق في الشوط الأول بواسطة دونيل مالن وجود بلينجهام وكريم آديمي الفريق الزائر في المقدمة أمام الفريق المنتمي لدوري الدرجة الثالثة.

ولعب النادي القادم من اقليم وادي الرور، والذي يسعى جاهدا لكسر سيطرة بايرن ميونيخ على لقب الدوري منذ عقد من الزمان، بدون المهاجم الجديد سيباستيان آلير، الذي خضع لجراحة بسبب اصابته بورم في الخصية وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

وتم ضم آلير لسد الفراغ الذي تركه المهاجم إرلينج هالاند، الذي انضم إلى مانشستر سيتي.

ومع ذلك، كانت الحركة في اتجاه واحد نحو مرمى ميونيخ في ظل حضور جماهيري بلغ 12 ألف مشجع في استاد جرونفالدر في الشوط الأول، حيث تسبب الهولندي مالن في حالة ارتباك شديدة في الجهة اليسرى لأصحاب الأرض وأجبرهم على اجراء تغيير مبكر.

وخفف دورتموند، الذي يواجه باير ليفركوزن الذي يشارك معه في دوري أبطال أوروبا في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني يوم 6 أغسطس آب، من الضغط بعد الاستراحة لكنه أجبر حارس مرمى ميونيخ ماركو هيلر على القيام بسلسلة من التصديات الرائعة لإيقاف تسديدات محمود داوود وماركو ريوس وتوماس مونييه.

وحجز شتوتجارت المنافس الآخر في دوري الدرجة الأولى الألماني شتوتجارت مكانه في الدور الثاني بعد فوزه 1-صفر على دينامو دريسدن بينما انضم لهما نورمبرج وكارلسروه بعد انتصارهما على منافسين من دوري الدرجتين الرابعة والخامسة على الترتيب.

ويلتقي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني مع رازن بال شبورت لايبزيج الفائز بالكأس في مباراة كأس السوبر المحلية غدا السبت قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني الأسبوع المقبل.