دورتموند ينضم إلى دور الستة عشر بعد تعادله مع سيتي

من مباراة بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي

انتزع بروسيا دورتموند التعادل بدون أهداف مع ضيفه مانشستر سيتي (الثلاثاء 25-10-2022) لينضم إليه في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وضمنت النتيجة صدارة المجموعة السابعة لسيتي إذ يملك 11 نقطة مقابل ثماني نقاط لدورتموند الذي حجز بطاقة التأهل الثانية حيث يتفوق بثلاث نقاط على إشبيلية صاحب المركز الثالث.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي “لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، فرطنا في الكرة في الشوط الأول وفقدنا فرصة القيام بهجمات مرتدة.

“هذه البطولة تتعلق بالتفاصيل الصغيرة، ومثل هذه المواقف تصنع الفارق”.

وكان الفريق الألماني، الذي احتاج إلى التعادل لضمان التأهل، الطرف الأفضل في الشوط الأول وأزعج كريم آديمي دفاع سيتي بسرعته في الناحية اليمنى.

وسدد لاعب منتخب ألمانيا كرة في وقت مبكر لكن شتيفان أورتيجا حارس سيتي أبعدها في مشاركته الأولى مع الفريق الإنجليزي.

وكان جيوفاني رينا قريبا من هز الشباك بتسديدة منخفضة في الدقيقة 25، كما أهدر يوسف موكوكو فرصة أخرى من مدى قريب.

وفي عودته للمرة الأولى إلى ملعب دورتموند منذ رحيله في يونيو حزيران حيث أحرز 86 هدفا في 89 مباراة، لم يقدم إرلينج هالاند مهاجم سيتي ما يذكر بعدما تفوق عليه زميله السابق المدافع ماتس هوملز في الشوط الأول.

وفشل سيتي في تسديد أي كرة على المرمى قبل الاستراحة، وخرج النرويجي هالاند خلال الاستراحة.

وقال جوارديولا “إرلينج كان يعاني من الحمى قبل المباراة، وجواو كانسيلو أيضا، كانا مرهقين لذا قمنا بتغييرين”.

ورغم ذلك كان بطل إنجلترا قريبا من انتزاع التقدم بعد سقوط رياض محرز داخل منطقة الجزاء.

ونجح جريجور كوبل حارس دورتموند في إنقاذ ركلة الجزاء التي سددها اللاعب الجزائري الذي سبق أن أهدر ركلة في المباراة الماضية في دوري الأبطال أمام كوبنهاجن.

وأنقذ كوبل تسديدة من جوليان ألفاريز في الدقيقة 67 والتي كانت الوحيدة لسيتي من اللعب المفتوح.

وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند “كافئنا أنفسنا أخيرا أمام سيتي بنقطة التعادل اليوم. لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، نادرا ما شاهدت مباراة لسيتي صنع فيها هذا العدد القليل من الفرص”.

وسينتقل إشبيلية إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه 3-صفر على عشرة لاعبين من كوبنهاجن الدنمركي.