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دوري أبطال أفريقيا.. نصف نهائي لم يحدث في التاريخ

أكمل الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، عقد المتأهلين إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بحجزه البطاقة الرابعة، الأخيرة، رغم خسارته أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي صفر-1، السبت، في رادس، في إياب ربع النهائي.

وسجل الجزائري كريم العريبي الهدف الوحيد للنجم الساحلي في الدقيقة 58، بيد أنه لم يحرم الفريق المغربي من بلوغ الدور نصف النهائي بعدما فاز بثنائية نظيفة ذهابا السبت الماضي.

وكان الزمالك المصري أول المتأهلين إلى دور الأربعة بتجريده حامل اللقب في العامين الأخيرين، الترجي التونسي، من اللقب رغم خسارته امامه صفر-1 على ملعب رادس الأولمبي أيضا، وذلك لفوزه 3-1 ذهابا في القاهرة.

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ولحق به مواطنه الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي اليوم، عقب تعادل الأول مع مضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 1-1 (فاز 2-صفر ذهابا في القاهرة)، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي صفر-1 (فاز 2-صفر ذهابا في الدار البيضاء).

وفي نصف النهائي، يلتقي الرجاء مع الزمالك في إعادة لنهائي 2002، والوداد مع الأهلي في إعادة لنهائي 2017.

وتقام مباراتا الذهاب في الدار البيضاء في الفترة بين 1 و3 مايو المقبل، والإياب في القاهرة في الفترة بين 8 و10 منه.

وهذه أول مرة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكلها الجديد الذي انطلق عام 1997 تلتقي 4 أندية من دولتين في الدور قبل النهائي، كما أن مواجهة فريقين من دولة واحدة في النهائي سيكون، إن حدث، سابقة أخرى في تاريخ البطولة.

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