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دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يقصي مان سيتي ويضرب موعدا مع ليفربول

منذ 14 ساعة
ريال مدريد يتأهل لنهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يتأهل لنهائي أبطال أوروبا

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ضرب ريال مدريد الإسباني موعدا، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مع ليفربول الإنجليزي، في نهائي مكرر لنسخة 2018.

ونجح الفريق الملكي في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي بسيناريو مثير، في الدور قبل النهائي بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 3-4 في إنجلترا والفوز إيابا 3-1 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وتلقى ريال هدفا مفاجئا في الشوط الثاني سجله الجزائري، رياض محرز لصالح سيتي، لكنه تمكن من العودة بسرعة وسجل هدفين لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وحسم الفريق الإسباني تأهله في الشوط الإضافي الأول بهدف من كريم بنزيمة من نقطة الجزاء.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي ليفربول الإنكليزي، الذي تأهل ، الثلاثاء، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم السبت 28 مايو على ملعب سان دو ني بالعاصمة الفرنسية باريس.

تبدأ المباراة الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش، وتبث على قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

ويتطلع ريال مدريد للفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه، بينما يطمع الليفر في الفوز باللقب السابع.

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