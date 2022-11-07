دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية في قرعة ثمن النهائي

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرعة دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2022 – 2023 اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن صدام ناري بين ليفربول وريال مدريد وعدد من المواجهات المثيرة جاءت كالتالي:-

لايبزيج – مانشستر سيتي.

كلوب بروج – بنفيكا.

ليفربول – ريال مدريد.

ميلان – توتنهام هوتسبير.

آينتراخت فرانكفورت – نابولي.

بروسيا دورتموند – تشيلسي.

إنتر ميلان – بورتو.

باريس سان جيرمان – بايرن ميونيخ.

وحدد اليويفا مواعيد مباريات ثمن النهائي، لتقام لقاءات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 فبراير/شباط 2023، أما جولة الإياب، فستقام مبارياتها أيام 7، 8، 14 و15 مارس/أذار 2023.

يشار إلى أن مواجهات دور الـ16 تُلعب على مباراتين، ذهاب وإياب، حيث سيخوض الفريق المتصدر، جولة الإياب على ملعبه.

كما يجدر التذكير بأن نظام الهدف الاعتباري – قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين – قد ألغاه اليويفا منذ الموسم الماضي.

وبالتالي إذا انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل في مجموعهما، سيذهب الفريقان إلى أشواط إضافية، بغض النظر عن الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وحال فشل أي منهما في تغيير النتيجة خلال الأشواط الإضافية، سيذهبان لركلات الترجيح للفصل بينهما.