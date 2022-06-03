دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تدرك التعادل مع إسبانيا في الدقائق الأخيرة

هز المهاجمان ألفارو موراتا وريكاردو هورتا الشباك في تعادل إسبانيا 1-1 مع ضيفتها البرتغال في مستهل مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الخميس.

وضع موراتا إسبانيا في المقدمة من مسافة قريبة في المباراة ضمن المجموعة الثانية بالدرجة الأولى بعد تحرك وتمريرات رائعة من ثنائي الوسط جابي وبابلو سارابيا في الدقيقة 25.

وأدرك البديل هورتا التعادل للبرتغال قبل ثماني دقائق من النهاية بعدما استفاد من تمريرة عرضية متقنة من المدافع جواو كانسيلو داخل المنطقة ليسدد في مرمى الحارس أوناي سيمون.

وكان هذا التعادل الرابع على التوالي بين إسبانيا وصيفة البطل في النسخة الأخيرة من دوري الأمم والبرتغال التي فازت بالنسخة الافتتاحية. وانتهت آخر مباراتين وديتين بينهما بالتعادل بدون أهداف.

ولم تفز البرتغال في مباراة رسمية على إسبانيا منذ 2004 ولم يسبق لها أيضا الفوز عليها في الأراضي الإسبانية.

وقال لاعب الوسط برناردو سيلفا “الأمر جيد…لأن إسبانيا قوية وكنا نلعب خارج أرضنا. كانت نتيجة جيدة للبرتغال.

“نعرفهم (إسبانيا) جيدا بالفعل، لكن من الصعب اللعب أمامهم”.

وبدأ منتخب إسبانيا المباراة بشكل واعد حين لاحت فرصة لجابي من خارج المنطقة في الدقيقة الثالثة لكن محاولته تم التصدي لها.

وقام بيبي مدافع البرتغال بعمل رائع لإيقاف خطورة لاعب الوسط كارلوس سولير أمام المرمى.

ووضع موراتا إسبانيا في المقدمة من مسافة قريبة بعد تحرك رائع شمل ثنائي الوسط خابي وبابلو سارابيا في الدقيقة 25.

وقال موراتا “لم نحسم المباراة لصالحنا لكننا قدمنا ​​مباراة جيدة.

“سنتواجه مرة أخرى. كرة القدم على هذا المنوال دوما وعلينا أن ننظر إلى الأمام”.

ويأمل اللاعب البالغ عمره 29 عاما في المشاركة في كأس العالم لأول مرة هذا العام وأصبح الآن على بعد ثلاثة أهداف من الرقم القياسي الذي حققه راؤول مع المنتخب الوطني والبالغ 61 هدفا في كل الفئات السنية.

وقال لويس إنريكي مدرب إسبانيا “إنه ليس اللاعب الذي يملك أرقاما مذهلة، لكن موراتا يقدم لنا كل شيء في الهجوم والدفاع.

“كانت مباراة مماثلة للمباريات السابقة. كان بإمكاننا الفوز، لكن كان من الممكن أن نخسر أيضا‭”‬.

ولاحت أمام البرتغال عدة فرص للتعادل عبر المهاجم رفائيل لياو والمهاجم أندريه سيلفا قبل الاستراحة لكن الكرة حادت عن المرمى.

وبدا فريق المدرب فرناندو سانتوس قريبا مرة أخرى من التعادل قبل مرور ساعة من اللقاء بعد أن تلقى لياو تمريرة من سيلفا وأخفق المدافع دييجو يورينتي في منع المهاجم لكن الحارس أوناي سيمون أنقذ الموقف.

ولاحت لموراتا فرصة أخرى خطيرة في الدقيقة 64 قبل استبداله.

وأدرك البديل هورتا التعادل للبرتغال قرب النهاية.

وسيلعب الفريقان ثلاث مباريات أخرى في دوري الأمم خلال الأيام 10 المقبلة. وتحل إسبانيا ضيفة على سويسرا بين مباراتين أمام جمهورية التشيك بينما تستضيف البرتغال منافستها التشيك وتواجه سويسرا مرتين.